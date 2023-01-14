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Haberler Dünya Çekya'da Cumhurbaşkanlığı Seçimi ikinci tura kaldı - Dünya haberleri
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Çekya’nın yeni cumhurbaşkanı ikinci turda seçilecek

Çekya'da 8 adayın yarıştığı Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nde hiçbir adayın yüzde 50 oy oranını bulamaması sebebiyle tur ikinci tura kaldı. En yüksek oy oranına ulaşan aday ise yüzde 35.40 ile eski Genelkurmay Başkanı Petr Pavel oldu.

Çekya'da Cumhurbaşkanlığı Seçimi ikinci tura kaldı - Dünya haberleri
AA

Çekya’da iki gün süren Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'nin ilk turunda eski Genelkurmay Başkanı Petr Pavel, resmi olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 35,40’ını alarak seçimi önde tamamladı.

Çekya’nın yeni cumhurbaşkanını belirlemek için dün başlayan ve bugün yerel saatle 14.00’e kadar süren seçimde 8 aday yarıştı.

Sandıkların tamamının açıldığı seçimde, resmi olmayan sonuçlara göre, eski Genelkurmay Başkanı Pavel oyların yüzde 35,40’ını alarak birinci oldu.

Seçimlerin en çok konuşulan ismi eski Başbakan ve Gayrimemnun Vatandaşlar Hareketi (ANO) Genel Başkanı Andrej Babis ise yüzde 35 oy oranıyla ikinci geldi.

İki adayın başa baş yarıştığı seçimde, bir başka iddialı isim eski Rektör Danuse Nerudova ise oyların yaklaşık yüzde 14’ünü alabildi.

Bu sonuçlara göre, adaylardan hiçbirinin yüzde 50’yi aşamaması nedeniyle yeni cumhurbaşkanı ikinci turda belirlenecek.

27-28 Ocak’ta yapılacak ikinci tur seçimde, Pavel ve Babis yarışacak.

Seçimi önde tamamlayan Pavel, yarışı kaybeden 3 adayın kendisini destekleyeceğini açıkladığı için bu isimlere teşekkür etti.

Yaklaşık 8 milyon 250 bin seçmenin bulunduğu ülkede, seçime katılım oranı yüzde 68 oldu.

Fotoğraf: AA

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