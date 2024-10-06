AK Partili Çelik, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde Adana Havalimanı'nda düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne (TEKNOFEST) katıldı.

Stantları gezip katılımcılarla sohbet eden Çelik, HÜRKUŞ'un kokpitine bindi.

Ömer Çelik, ziyaret ettiği AA standında, festivale katkılarından dolayı çalışanları tebrik etti.

TEKNOFEST'in coşkuyla gerçekleştirildiğini vurgulayan Çelik, "İlk günden itibaren rakamları anbean takip ettim. Kendi içinde büyük bir rekor kırıyor. TEKNOFEST'te gezdiğim stantlarda genç arkadaşlarımızın ürettiklerini, dünyaya söz söylemek için gösterdikleri coşkuyu görünce TEKNOFEST için 'özgüven devrimidir' tanımı yaptım. Gençlerimiz geleceğe imza atmak için sabırsızlanıyorlar." ifadelerini kullandı.

REKLAM

İsrail'in Filistin'deki saldırılarını sürdürmesine değinen Çelik, "İsrail'in soykırımı yarın 1 yılını tamamlayacak. Anadolu Ajansı da hakikatin sesini duyurmak için büyük bir fedakarlık yaptı. Anadolu Ajansımız, TRT'miz, diğer arkadaşlarımız ölümü göze alarak bu soykırımcı katillere karşı hakikatin sesini duyurmaya çalıştılar." dedi.

"TEKNOFEST'TE BARIŞ VE İNSANI YAŞATMA İRADESİ ORTAYA KOYUYORLAR"

Ömer Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bütün bu tablo içerisinde görüldü ki teknolojiyi öldürmek, insanları katletmek için kullananlara karşı TEKNOFEST, bizim teknolojiyi barış, yaşatmak, insanları korumak, medeni değerleri ayakta tutmak için değerlendirdiğimiz bir alan. Dolayısıyla teknolojiyi öldürmek ve medeniyeti yok etmek için kullananlara karşı TEKNOFEST'te Türkiye'nin gençleri bütün dünyaya iyilik, adalet, barış ve insanı yaşatma iradesi ortaya koyuyorlar."