Çelik Yumruklar filminin konusu ve oyuncu kadrosu: Çelik Yumruklar filmi konusu nedir?
Çelik Yumruklar (Real Steel) filmi 17 Temmuz akşamı televizyon ekranlarında sinemaseverlerle buluşuyor. Senaryosu Jeremy Leven , John Gatins , Dan Gilroy tarafından kaleme alınan filmin, yönetmen koltuğunda Shawn Levy oturmaktadır. Filmi kaçıran, yeniden izlemek isteyenler için Çelik Yumruklar filminin konusu ve oyuncu kadrosunu haberimizde derledik. İşte Çelik Yumruklar filmi konusu nedir sorusunun yanıtı...
Çelik Yumruklar filmi beyaz perdenin ardından televizyon ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Başrollerini Hugh Jackman, Dakota Goyo ve Evangeline Lilly'nin paylaştığı film 2011 yılında gösterime girmiştir. Peki, "Çelik Yumruklar filmi konusu nedir, Çelik Yumruklar filminin oyuncuları kimler?" İşte Çelik Yumruklar filminin konusu ve oyuncu kadrosu...
ÇELİK YUMRUKLAR FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Richard Mathenson'un 1956 yılında kaleme aldığı kısa hikâyesi Steel yakın gelecekte insanlar yerine androidlerin dövüştüğü bir zamanı anlatıyordu. Hatta Mathenson bunun için 1974 yılını öngörmüştü.
1963 yılında dönemin en tutulan serisi The Twiligt Zone'nda (Alacakaranlık Kuşağı) aynı isimle kısa bir bölüm televizyona uyarlandı. Lee Marvin'in başrolünde yer aldığı bölümde, eskiden oldukça iyi bir boksör olan Steel Kelly'in para kazanmak için robot boksör Battling Maxo'yu kullanmasını, ancak parçaları eskidiği için onun yerine kendisinin geçmesini anlatıyordu.
ÇELİK YUMRUKLAR FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?
Hugh Jackman: Charlie Kenton
Dakota Goyo: Max Kenton
Kevin Durand: Ricky
Evangeline Lilly: Bailey Tallet
Hope Davis: Debra
Anthony Mackie: Finn
Olga Fonda: Farra Lemcova
James Rebhorn: Uncle Marvin
Karl Yune: Mashido
James Rebhorn: Marvin