Celine Dion: Hayatımın en zor deneyimlerinden biriydi
2022'de nadir görülen nörolojik bozukluk teşhisi konulan Celine Dion, 'Uluslararası Sert Kişi Sendromu Farkındalık Günü'nde cesaret verici bir yazıyı sosyal medya hesabından paylaşıp, sevenlerine desteklerinden dolayı teşekkür etti
'My Heart Will Go On' ve 'The Power Of Love' gibi şarkıları olan dünyaca ünlü şarkıcı Celine Dion'a Aralık 2022'de nadir görülen nörolojik bir hastalık olan 'Katı Kişi Sendromu' teşhisi konulmuş ve dünya turunu iptal etmek zorunda kalmıştı.
Son yıllarda nadir görülen nörolojik rahatsızlıkla mücadele eden ünlü şarkıcı Celine Dion, Cuma günü üç oğluyla birlikte bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşıp, "Bugün dünya Uluslararası SPS Farkındalık Günü'nü tanıyor" başlıklı şu yazıyı yayınladı;
"NORMAL BİR HAYAT YAŞAMAYA KARARLIYIM"
"Birçoğunuzun bildiği gibi 2022 sonbaharında bana 'Katı Kişi Sendromu' (SPS) teşhisi konuldu. Bu 'Otoimmün' bozukluğun üstesinden gelmeye çalışmak hayatımın en zor deneyimlerinden biri oldu, ancak bir gün sahneye geri dönmeye ve mümkün olduğunca normal bir hayat yaşamaya kararlıyım. Çocuklarımdan, ailemden, ekibimden ve hepinizden gelen sevgi ve destek için derinden minnettarım." dedi.
Dion sözlerini şöyle tamamladı: "Dünya çapında SPS'den etkilenen herkese cesaretimi ve desteğimi göndermek istiyorum. Bunu yapabileceğini bilmeni istiyorum! Yapabiliriz!"
"BELGESEL ÜZERİNE ÇALIŞIYOR"
'Katı Kişi Sendromu' teşhisi konulan Celine Dion, kariyerine ara vermişti. Ancak şarkıcı şu anda kendisini ve nörolojik bozukluklarla mücadelesini konu alan bir belgesel üzerinde çalıştığını sosyal medya üzerinden duyurdu. Yakında yayınlanacak olan 'I Am: Celine Dion' Celine, belgeseliyle ilgili ayrıntıları sosyal medyada paylaşarak şunları yazdı; "Bu son birkaç yıl benim için çok zorlu geçti; durumumu keşfetmekten onunla nasıl yaşayacağımı ve onu nasıl yöneteceğimi öğrenmeye, ancak bunun beni tanımlamasına izin vermemeye kadar geçen yolculuk. Performans kariyerime devam etme yolum devam ederken, sevenlerimi görmeyi ne kadar özlediğimi fark ettim."
"MÜZİĞİN HAYATIMIZA VE DÜNYANIN HER YERİNDEKİ İNSANLARA GETİRDİĞİ MUAZZAM SEVGİ VE NEŞE ASLA HAFİFE ALMAMALI"
Şarkıcı daha sonra geçen ay '2024 Grammy' Ödülleri'nde 'Midnights' klibiyle Taylor Swift'e verilen yılın albümü ödülünü sunmak üzere sürpriz bir şekilde yer almış ve seyircilere, "Burada olmaktan mutlu olduğumu söylediğimde bunu gerçekten kalbimden söylüyorum. Grammy Ödülleri'nde burada olacak kadar şanslı olanlar, müziğin hayatımıza ve dünyanın her yerindeki insanlara getirdiği muazzam sevgi ve neşeyi asla hafife almamalı." demişti.
Fotoğraflar: Instagram,Depophoto, Backgrid USA, Shutterstock