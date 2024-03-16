Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Celine Dion: Hayatımın en zor deneyimlerinden biriydi - Magazin haberleri

        Celine Dion: Hayatımın en zor deneyimlerinden biriydi

        2022'de nadir görülen nörolojik bozukluk teşhisi konulan Celine Dion, 'Uluslararası Sert Kişi Sendromu Farkındalık Günü'nde cesaret verici bir yazıyı sosyal medya hesabından paylaşıp, sevenlerine desteklerinden dolayı teşekkür etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.03.2024 - 17:16 Güncelleme: 16.03.2024 - 17:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        'My Heart Will Go On' ve 'The Power Of Love' gibi şarkıları olan dünyaca ünlü şarkıcı Celine Dion'a Aralık 2022'de nadir görülen nörolojik bir hastalık olan 'Katı Kişi Sendromu' teşhisi konulmuş ve dünya turunu iptal etmek zorunda kalmıştı.

        2

        Son yıllarda nadir görülen nörolojik rahatsızlıkla mücadele eden ünlü şarkıcı Celine Dion, Cuma günü üç oğluyla birlikte bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşıp, "Bugün dünya Uluslararası SPS Farkındalık Günü'nü tanıyor" başlıklı şu yazıyı yayınladı;

        3

        "NORMAL BİR HAYAT YAŞAMAYA KARARLIYIM"

        "Birçoğunuzun bildiği gibi 2022 sonbaharında bana 'Katı Kişi Sendromu' (SPS) teşhisi konuldu. Bu 'Otoimmün' bozukluğun üstesinden gelmeye çalışmak hayatımın en zor deneyimlerinden biri oldu, ancak bir gün sahneye geri dönmeye ve mümkün olduğunca normal bir hayat yaşamaya kararlıyım. Çocuklarımdan, ailemden, ekibimden ve hepinizden gelen sevgi ve destek için derinden minnettarım." dedi.

        Dion sözlerini şöyle tamamladı: "Dünya çapında SPS'den etkilenen herkese cesaretimi ve desteğimi göndermek istiyorum. Bunu yapabileceğini bilmeni istiyorum! Yapabiliriz!"

        4

        "BELGESEL ÜZERİNE ÇALIŞIYOR"

        'Katı Kişi Sendromu' teşhisi konulan Celine Dion, kariyerine ara vermişti. Ancak şarkıcı şu anda kendisini ve nörolojik bozukluklarla mücadelesini konu alan bir belgesel üzerinde çalıştığını sosyal medya üzerinden duyurdu. Yakında yayınlanacak olan 'I Am: Celine Dion' Celine, belgeseliyle ilgili ayrıntıları sosyal medyada paylaşarak şunları yazdı; "Bu son birkaç yıl benim için çok zorlu geçti; durumumu keşfetmekten onunla nasıl yaşayacağımı ve onu nasıl yöneteceğimi öğrenmeye, ancak bunun beni tanımlamasına izin vermemeye kadar geçen yolculuk. Performans kariyerime devam etme yolum devam ederken, sevenlerimi görmeyi ne kadar özlediğimi fark ettim."

        5

        "MÜZİĞİN HAYATIMIZA VE DÜNYANIN HER YERİNDEKİ İNSANLARA GETİRDİĞİ MUAZZAM SEVGİ VE NEŞE ASLA HAFİFE ALMAMALI"

        Şarkıcı daha sonra geçen ay '2024 Grammy' Ödülleri'nde 'Midnights' klibiyle Taylor Swift'e verilen yılın albümü ödülünü sunmak üzere sürpriz bir şekilde yer almış ve seyircilere, "Burada olmaktan mutlu olduğumu söylediğimde bunu gerçekten kalbimden söylüyorum. Grammy Ödülleri'nde burada olacak kadar şanslı olanlar, müziğin hayatımıza ve dünyanın her yerindeki insanlara getirdiği muazzam sevgi ve neşeyi asla hafife almamalı." demişti.

        Fotoğraflar: Instagram,Depophoto, Backgrid USA, Shutterstock

        #celine dion
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kocaeli'de geminin çarptığı vinçler devrildi!
        Kocaeli'de geminin çarptığı vinçler devrildi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        4 ay sonra ilk kez! Uzay aracından anlamlı veri alındı
        4 ay sonra ilk kez! Uzay aracından anlamlı veri alındı
        Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde açılacak! Atatürk Cumhuriyet Kulesi!
        Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde açılacak! Atatürk Cumhuriyet Kulesi!
        Galatasaray'ın kadrosu netleşiyor
        Galatasaray'ın kadrosu netleşiyor
        Kuzey Kore lideri tatbikatları kızıyla izledi
        Kuzey Kore lideri tatbikatları kızıyla izledi
        Orkun, hocasını topta tuttu!
        Orkun, hocasını topta tuttu!
        Savcılık ağırlaştırılmış müebbet hapis istedi! Karar: Beraat!
        Savcılık ağırlaştırılmış müebbet hapis istedi! Karar: Beraat!
        Ceyda Düvenci âşık oldu
        Ceyda Düvenci âşık oldu
        16 yaşındaki kıza cinsel istismar! İşte istenen ceza!
        16 yaşındaki kıza cinsel istismar! İşte istenen ceza!
        8 Hollywood yıldızını geçti
        8 Hollywood yıldızını geçti
        İsrail gece boyu Gazze'ye saldırdı
        İsrail gece boyu Gazze'ye saldırdı
        Fenerbahçe'yi zorlu fikstür bekliyor!
        Fenerbahçe'yi zorlu fikstür bekliyor!
        Esnafın kanlı düellosunda hayatta kalan konuştu!
        Esnafın kanlı düellosunda hayatta kalan konuştu!
        İşte Santos'un 11'i!
        İşte Santos'un 11'i!
        Yıllık izin hesabına dikkat!
        Yıllık izin hesabına dikkat!
        TCMB'den ilave sıkılaşma ve TL mevduatın payını artırmaya yönelik yeni adımlar
        TCMB'den ilave sıkılaşma ve TL mevduatın payını artırmaya yönelik yeni adımlar
        Türkiye'de böbrek yetmezliği vakaları artıyor
        Türkiye'de böbrek yetmezliği vakaları artıyor
        Tüketiciler fiyatlara alışamıyor
        Tüketiciler fiyatlara alışamıyor
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro