Celine Dion: Hayatımın en zor deneyimlerinden biriydi

'My Heart Will Go On' ve 'The Power Of Love' gibi şarkıları olan dünyaca ünlü şarkıcı Celine Dion'a Aralık 2022'de nadir görülen nörolojik bir hastalık olan 'Katı Kişi Sendromu' teşhisi konulmuş ve dünya turunu iptal etmek zorunda kalmıştı.