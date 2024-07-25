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        Haberler Dünyadan Celine Dion sahnelere Paris Olimpiyatları'yla dönecek! 2 milyon dolar iddiasına açıklama - magazin haberleri

        Celine Dion sahnelere Paris Olimpiyatları'yla dönecek! 2 milyon dolar iddiasına açıklama

        Katı Kişi Sendromu hastalığı nedeniyle sahnelere ara veren Celine Dion, Paris Olimpiyatları ile dönüş yapacak. 2 milyon dolar sahne ücreti alacağı söylentilerine Olimpiyat Komitesi'nden yanıt geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.07.2024 - 11:49 Güncelleme: 25.07.2024 - 11:51
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        Kas spazmlarına sebep olup, yürüme ve şarkı söyleme yetisini etkileyen 'Katı Kişi Sendromu' hastalığıyla mücadele eden Celine Dion, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın yarınki açılışında sahne alacak.

        Sanatçı, dün provalar sonrasında oteline dönerken görüntülendi.

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        Hastalığının ilerlemesi nedeniyle sahnelere ara veren Kanadalı şarkıcının Paris 2024'te sahnelere dönüş performansı için 2 milyon dolar alacağı söylentileri yayılmıştı.

        Ancak Olimpiyat Oyunları Düzenleme Komitesi'nden yapılan açıklamada, açılış töreninde performans sergileyecek sanatçıların hiçbirine ücret ödenmeyeceği belirtildi.

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        Olimpiyat yetkililerinin açıklamasında; "Bu koşullar altında performans sergileme kararları, Fransa ve spor dünyası için tarihi bir olayın parçası olma arzularını yansıtıyor. Ayrıca Paris 2024, alışılageldiği üzere tüm teknik prodüksiyon ve performans organizasyon masraflarını da karşılayacak. Ayrıca düzenleme komitesinin bütçesinin yüzde 96'sının özel gelirlerden karşılandığını ve sanat ekiplerine herhangi bir kamu katkısının ödenmediğini belirtmek isteriz" denildi.

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        Nadir görülen nörolojik hastalığıyla iki yıldır mücadele eden Celine Dion, 'Ben: Celine Dion' (I Am: Celine Dion) adlı belgeselde 'Katı Kişi Sendromu' hastalığıyla ilgili açıklama yaparken; "Her gün çok çalışıyorum ama itiraf etmeliyim ki bu bir mücadeleydi. Konserleri çok özlüyorum. İnsanlar... Onları özledim. Koşamazsam yürüyeceğim. Yürüyemezsem sürüneceğim. Ve durmayacağım" demişti.

        #celine dion
        #Paris Olimpiyatları
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