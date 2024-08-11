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        Haberler Dünyadan Celine Dion, şarkısını izinsiz kullanan Donald Trump ile dalga geçti - Magazin haberleri

        Celine Dion, şarkısını izinsiz kullanan Donald Trump ile dalga geçti

        Celine Dion, 'Titanic' filmi için yazdığı 'My Heart Will Go On' şarkısını seçim mitinginde izinsiz kullanan Donald Trump'a hem tepki gösterdi hem de onu ti'ye aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.08.2024 - 10:47 Güncelleme: 11.08.2024 - 11:08
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        Dünyaca ünlü Kanadalı şarkıcı Celine Dion, yeniden ABD başkanlığı için yarışan Donald Trump'ın seçim mitinglerinde 'My Heart Will Go On' şarkısını izinsiz kullanmasına tepki gösterdi.

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        Donald Trump'ın önceki gün yaptığı Montana'daki mitinginde, hem şarkı çalındı ​​ve hem de Celine Dion'un şarkıyı seslendirdiği klip, etkinlikteki ekranda gösterildi.

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        Şarkı, Titanic'in batmasını ve bir aşkı hikâye edinen; Leonardo DiCaprio ve Kate Winslet'in başrollerde yer aldığı 'Titanic' filmi için yazılmıştı. Sosyal medya kullanıcıları şarkının ironik kullanımı nedeniyle Trump'la dalga geçti. Dion da Trump'la alay edenler korosuna katıldı.

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        Celine Dion'un ekibi tarafından sanatçının Instagram sayfasından şu açıklama yapıldı: Bugün, Celine Dion'un yönetim ekibi ve plak şirketi Sony Music, videonun, kaydın, müzik performansının ve Celine'in görünümünün izinsiz kullanıldığının farkına vardı. Dion, Montana'daki Donald Trump / JD Vance kampanya mitinginde 'My Heart Will Go On' şarkısını söylüyor. Bu kullanıma hiçbir şekilde izin verilmemiştir ve Celine Dion bunu veya benzer bir kullanımı onaylamıyor. Peki gerçekten bu şarkı mı?

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        Celine Dion'un ekibi, kullandığı son cümleyle Donald Trump'ın yaptığı şarkı seçimini ti'ye aldığını açıkça belli etti.

        #celine dion
        #Donald Trump
        #ABD seçimi
        #müzik
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