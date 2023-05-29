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Celine Dion'un dünya turnesi iptal oldu: Çok üzgünüm

Geçtiğimiz yıl çok nadir görülen bir nörolojik rahatsızlığa yakalandığını ve kendisine 'Katı kişi sendromu' teşhisi konulduğunu söyleyen Celine Dion, dünya turnesini iptal etti

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  • Celine Dion'un dünya turnesi iptal oldu: Çok üzgünüm - Magazin haberleri

    Kanadalı şarkıcı Celine Dion, bir süredir 'Katı kişi sendromu' olarak bilinen ve nadir görülen bir nörolojik hastalıkla mücadele ediyor. 55 yaşındaki şarkıcı, hastalığı nedeniyle 2023 ve 2024'teki tüm konserlerini iptal ettiğini duyurdu.
  • Celine Dion'un dünya turnesi iptal oldu: Çok üzgünüm - Magazin haberleri

    "GÜCÜMÜ GERİ TOPLAMAK İÇİN ÇOK UĞRAŞIYORUM"

    Celine Dion'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hepinizi bir kez daha hayal kırıklığına uğrattığım için üzgünüm ama turneye çıkmak kendinizi yüzde 100 iyi hissederken bile zor olabiliyor. Gücümü geri toplamak için çok uğraşıyorum. Gösterileri ertelemem sizin için adil değil ve bu kalbimi kırsa da yeniden sahneye çıkmaya gerçekten hazır olana kadar her şeyi iptal etmek en iyisi. Hepinizin bilmesini istiyorum, pes etmiyorum. Sizi tekrar görmek için sabırsızlanıyorum" dedi.
  • Celine Dion'un dünya turnesi iptal oldu: Çok üzgünüm - Magazin haberleri

    Gelecekteki konserleri için Celine Dion'un iyimser olduğu ifade edilen açıklamada, "Yakında bir gün Celine'in muhteşem hayranları için performans sergilemek üzere Avrupa'daki tüm bu şehirlere gelebileceğine dair umudumuz var, ama şimdi değil" ifadelerine yer verildi. 
  • Celine Dion'un dünya turnesi iptal oldu: Çok üzgünüm - Magazin haberleri

    Celine Dion, rahatsızlığını ilk olarak geçen yıl, Courage Dünya Turu'nun Avrupa ayağını 2023'ün Ağustos ayına ertelediğinde gözyaşlarına hakim olamadığı bir videoyla duyurmuştu.
  • Celine Dion'un dünya turnesi iptal oldu: Çok üzgünüm - Magazin haberleri

    Celine Dion açıklamasında, "Ne yazık ki bu spazmlar günlük hayatımın her alanını etkiliyor, bazen yürürken zorlanmama neden oluyor ve ses tellerimi alıştığım şekilde şarkı söylemek için kullanmama izin vermiyor" demişti.
  • Celine Dion'un dünya turnesi iptal oldu: Çok üzgünüm - Magazin haberleri

    STIFF PERSON SENDROMU (KATI KİŞİ SENDROMU) NEDİR?

    Stiff Person Sendromu ilerleyici katılık ve sertlik ile karakterize etyolojisi belirsiz nadir bir nörolojik hastalıktır. Sertlik öncelikle gövde kaslarını etkiler ve spazmların da birlikteliği ile postural deformitelerle sonuçlanır. Kronik ağrı, bozulmuş hareketlilik ve lomber hiperlordoz genel belirtilerdir. Spazmlar şiddetli ve öngörülemeyen bir şekilde ortaya çıkabilir ve bazen kemikleri dahi kırabilecek seviyeye ulaşırlar. Hastalar bazen ses ve dokunmaya çok duyarlı hale gelirler ve bu durumlar spazmları tetikleyebilmektedir. Hastalığın kesin mekanizması belirgin değildir. SPS hastalarının, nadiren genel popülasyonda görülen glutamik asit dekarboksilaz antikorlarına sahip olduğu tespit edilmiştir. Bu antikorların hastalığın nedeni olduğu düşünülmektedir.

    Fotoğraflar: AP, Instagram, Reuters

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