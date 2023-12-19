Kanadalı şarkıcı Celine Dion, nadir görülen nörolojik hastalık 'katı kişi sendromu'na (stiff-person syndrome) yakalanmıştı. Şarkıcı, artık kasları üzerinde kontrol sahibi değil. Dion, bu sebeple 2023 ve 2024'teki tüm konserlerini iptal etmişti. Celine Dion, bir süredir gözlerden uzak bir yaşam sürdürüyor.

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"ÇOK ÇALIŞIYOR"

Celine Dion'un rahatsızlığı vücudun kendi sinir hücrelerine saldırmasına ve hareketi ciddi ölçüde engellemesine neden oluyor. Katı insan sendromu, sürekli ilerleyen ve tedavi edilemeyen bir hastalık.

Celine Dion'un kardeşi Claudette, "Çok çalışıyor ama kasları üzerinde kontrol sahibi değil. Kalbimi kıran şey onun her zaman disiplinli olması. Her zaman çok çalıştı. Annemiz ona hep 'Bir işi iyi yapacaksan, düzgün yapacaksın' derdi" ifadelerini kullandı.