Celine Dion'un 'katı insan sendromu' savaşı
Nadir görülen bir nörolojik hastalık olan 'katı kişi sendromu'na yakalanan Celine Dion, bu sebeple konserlerini iptal ederek sahnelere ara vermişti. Ünlü şarkıcının kız kardeşi Claudette, Celine Dion hakkında açıklamalarda bulundu
Kanadalı şarkıcı Celine Dion, nadir görülen nörolojik hastalık 'katı kişi sendromu'na (stiff-person syndrome) yakalanmıştı. Şarkıcı, artık kasları üzerinde kontrol sahibi değil. Dion, bu sebeple 2023 ve 2024'teki tüm konserlerini iptal etmişti. Celine Dion, bir süredir gözlerden uzak bir yaşam sürdürüyor.
Celine Dion'un kız kardeşi Claudette, 55 yaşındaki şarkıcı hakkında açıklamalarda bulundu. 7 Jours'a konuşan Dion'un kız kardeşi, şarkıcının en büyük hayalinin hastalığı yenip sahnelere dönmek olduğunu söyledi.
Claudette, Celine Dion'un sahnelere dönüşünün savaştığı 'katı insan sendromu' nedeniyle biraz zaman alabileceğini söyledi.
"ÇOK ÇALIŞIYOR"
Celine Dion'un rahatsızlığı vücudun kendi sinir hücrelerine saldırmasına ve hareketi ciddi ölçüde engellemesine neden oluyor. Katı insan sendromu, sürekli ilerleyen ve tedavi edilemeyen bir hastalık.
Celine Dion'un kardeşi Claudette, "Çok çalışıyor ama kasları üzerinde kontrol sahibi değil. Kalbimi kıran şey onun her zaman disiplinli olması. Her zaman çok çalıştı. Annemiz ona hep 'Bir işi iyi yapacaksan, düzgün yapacaksın' derdi" ifadelerini kullandı.
EN BÜYÜK HAYALİ SAHNEYE DÖNMEK
Hem kendisinin hem de kız kardeşi Celine Dion'un hayallerinde şarkıcının sahnelere geri dönmesi olduğunu belirten Claudette, bunun ne ölçüde sağlanabileceğini bilmediğini söyledi.
'Katı insan sendromu' ile ilgili araştırmalar devam ederken, rahatsızlığın nadir olması kaydedilen ilerlemenin yavaş olduğu anlamına geliyor.
Claudette Dion, kız kardeşinin başına gelenin milyonda bir görüldüğünü ve fazla insanı etkilemediği için bilim insanlarının konu üzerine fazla araştırma yapmadığını vurguladı.
Claudette daha önce alanındaki en iyi araştırmacılarla çalışmalarına rağmen kız kardeşi Celine Dion'un sağlığında çok az iyileşme görüldüğünü açıklamıştı.
2023'ün ekim ayında Claudette Dion, kız kardeşinin henüz tekerlekli sandalyeye bağımlı olmadığını ve sahnelere geri dönmeyi düşlediğini söyledi. Celine Dion'un bu hayalini ne zaman gerçekleştirebileceği henüz bilinmiyor.
Fotoğraflar: AP, Reuters