"ERKEK BİREYLERDEN DNA ÖRNEĞİ ALINSIN"

Son olarak Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yazılan talimat uyarınca yetki alanında olması hasebiyle Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca infaz edilen Fethi Kabir ve bu işleme esas olabilecek tespitlerin yapılması için Garipoğlu ailesinin erkek bireylerinin YSTR DNA örneklerinin alınması elzem olup talimat Başsavcılığınca bu konuda müzekkere yazılmasını talep ediyoruz.

DNA örneklerinin güncel örneklerden çalışılmasını ve geçmişte mevcut bulunan örneklerle yetinilmemesini maddi gerçeğin ortaya çıkmasına katkı sunacağını düşünüyoruz. Bu nedenle yeniden DNA örneklerinin alınması için soruşturmayı yapan Savcılığa müzekkere yazılmasını istiyoruz talimat yazılmayacaksa ölenin yakınlarından Savcılığınızca resen DNA örneklerinin alınmasını talep ediyoruz dediler.”

CEM GARİPOĞLU'NUN AİLESİ ADLİ TIP'A GELDİ

İHA'nın haberine göre de Cem Garipoğlu'nun ailesi DNA örneği vermek üzere Adil Tıp Kurumu'na geldi. Münevver Karabulut'u 15 yıl önce canice öldüren Cem Garipoğlu'nun cesedi Adli Tıp Kurumu'na getirilmişti. Garipoğlu'nun ailesi de DNA örneği vermek üzere Adli Tıp Kurumu'na geldi. Siyah camlı bir araçla Adli Tıp Kurumu'na gelen aile, DNA örneği verdikten sonra aynı araçla kurumdan ayrıldı.

EPÖZDEMİR: 15 YILDIR SÜRECİ TAKİP EDİYORUZ

Mezarlıkta açıklama yapan Karabulut Ailesi'nin avukatı Rezan Epözdemir, “15 senedir bu süreci takip ediyoruz. 3 Mart 2009’da Münevver Karabulut hunharca katledildi. İnsanın insan olma vasfına aykırı bir cinayet işlendi. Türkiye’de, kadına şiddet ve kadın cinayetleriyle ilgili toplumsal farkındalık ve fikri takip süreçlerinin yürütülmesinin müsebbibidir Münevver Karabulut cinayeti.

"ÇÖPE ATIP KAHVE İÇMEYE GİDİYOR"

Cem Garipoğlu kamera kayıtlarına göre önceden testereyi alıyor, sonra Münevver Karabulut’u Bahçeşehir’deki villaya getiriyor. Saat 18.46’da da Münevver Karabulut’un kafası gitar kılıfında vücudu valizde olacak şekilde evden çıkıyor. Bahçeşehir’den 1 saat uzaklıktaki babaannesinin evinin önündeki çöp konteynerine bırakıyor. Sonra da kahve içmeye gidiyor” dedi.

"ALABİLECEĞİ EN AĞIR CEZASI ALDI"

Soruşturmanın sürüncemede kaldığının altını çizen Epözdemir, “Mahkeme henüz ikinci celsede tahliye kararı verdi. Bu mahkemenin yıllar önce Garipoğlu ailesinin milyar dolarlık hileli iflas dosyasında beraat kararı verdiğini öğrendik. Reddi hakim istedik, mahkeme çekildi ve yeni gelen heyetle birlikte adalet tecelli ederek emsal mahiyette ceza verildi. Alabileceği en ağır cezayı alarak 24 yıl hapis cezası aldı” diye konuştu.

"BU AY TAHLİYE OLACAKTI"

Avukat Epözdemir, “15 yıl cezaevinde kalacaktı, bu ay tahliye olmuş olacaktı. Yani öldüğü iddiası var, yaşıyor olduğunun tespiti halinde. 10 Ekim 2014 tarihinde Cem Garipoğlu’nun intihar ettiği söylendi. İntihar ilaçla olabilir, silahla olabilir ama bir insanın cezaevinde kantinden çamaşır ipi alması, kafasına poşeti geçirmesi, 1 dakika boyunca bu ipi sıkması ve kendisini boğarak öldürmesi hayatın olağan akışına aykırı bir intihar yöntemi. Çünkü vücut ona reaksiyon verir. Bir insanın kendisini boğması çok zordur.

"İNTİHARA MEYİLLİ OLMADIĞI SÖYLENİYOR"

Dosyada psikoloğun raporu var, intihara meyilli olmadığına dair. İntihar eden kişi bir intihar mektubu bırakır. Burada o var mı yok? Çince, Rusça öğreniyor bir intihar notu yazmak bu kadar zor olmasa gerek. Son 3 yıl içerisinde kanlı kanepe fotoğrafı çıktı. Sizin çocuğunuz Münevver Karabulut’u hunharca katletmiş. Siz başsağlığı dileklerinizi iletmiyorsunuz, cinayetin işlendiği kanlı kanepenin üzerinde mutlu aile fotoğrafı çektiriyorsunuz. Bu nasıl bir şeydir ya, bu çok gayri insani, gayri vicdani, gayri ahlaki bir tavırdır” ifadelerini kullandı.

"DİŞLER, SAÇLAR VE SIRT KEMİĞİ İNCELENECEK"

Bunların üstüne Münevver Karabulut’un ailesinin ‘fethi kabir isteyelim’ dediğini söyleyen Epözdemir, “Yaklaşık 2 yıldır bununla ilgili hukuk mücadelesi yürütüyorduk. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı bu talebimizi kabul etti. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na talimat yazdı. Bu fethi kabir klasik bir fethi kabir olmayacak. Burada nasıl bir fethi kabir işlemi yapılacak? Mezarlık açılacak, mezarlıktan cesedin tamamı alınacak. Bir araçla birlikte Adli Tıp Kurumu’na götürülecek. Adli Tıp Kurumu cesedin üzerinde biyolojik ve kimyasal incelemeler yapacak. Özellikle dişler, kaldıysa saçlar ve sırt kemiği gibi uzun kemikler üzerinden DNA parçaları alınmak suretiyle biyolojik ve kimyasal inceleme yapılacak. Sonra tekrar buraya getirilip defnedilecek, mezar kapatılacak” diye konuştu.