Cem Küçük kimdir, nereli ve kaç yaşında? Şeklindeki sorular Gazeteci Cem Küçük'ün sosyal medya hesabından yaptığı koronavirüs açıklamasının ardından merak konusu oldu. Küçük covid-19 testinin pozitif olduğunu duyurdu.

— Cem Küçük (@cemkucuk55) November 3, 2020

CEM KÜÇÜK KİMDİR?

Cem Küçük (d. 1978, Zonguldak),Türk gazeteci ve yazar. Günümüzde Türkiye Gazetesi’nde yazarlık yapmaktadır.

1978 yılında Zonguldak'ta doğdu. İlk öğretim ve orta öğretimini Zonguldak'ta tamamladı. Daha sonra İstanbul Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu.

Mezun olduktan sonra ilk iş olarak Profil Yayınları'nda editörlük yaptı. Daha sonra Yeni Şafak gazetesinde yazmaya başladı. Televizyon dünyasına ilk adımını TVNET ile attı. Yeni Şafak gazetesinden ayrıldıktan sonraki durağı Star gazetesi oldu. Bir süre 24 TV'de siyaset programı yaptı. Cem Küçük şu anda Türkiye gazetesinde yazarlık yapmaktadır. Ayrıca birçok konuda kitap yazmıştır