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        Haberler Magazin Cem Yiğit Üzümoğlu'dan Serkan Sükyan paylaşımı: Cenazesi bugün Sahrayı Cedid Camii'nden kaldırılacak - Magazin haberleri

        Cem Yiğit Üzümoğlu'dan Serkan Sükyan paylaşımı

        'Şakir Paşa Ailesi' adlı TV dizisinin çekildiği konakta çıkan yangının ardından set amiri Serkan Sükyan hayatını kaybetti. Dizinin başrol oyuncularından Cem Yiğit Üzümoğlu, Sükan için paylaşımda bulunarak; "Serkan Sükyan'ın cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Sahrayı Cedid Camii'nden kaldırılacaktır" açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.04.2025 - 10:41 Güncelleme: 17.04.2025 - 10:41
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        "Yattığın yer incitmesin"
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        'Şakir Paşa Ailesi' adlı TV dizisinin 26 Aralık 2024'te Kartal'daki setinde çıkan yangın, büyük tahribata neden olmuştu. Aynı dizinin setinde dün yine yangın paniği yaşandı. Yangın bu kez, Büyükada Maden Mahallesi Yılmaztürk Caddesi üzerindeki konakta çıktı.

        Çıkan yangına ilk müdahaleyi set çalışanları yaptı. Daha önce üç defa kalp ameliyatı olan 43 yaşındaki set amiri Serkan Sükyan, dumandan etkilenince kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Sükyan'ın hayatını duman zehirlenmesi nedeniyle mi yoksa kalp krizi sonucu mu kaybettiği otopsi işleminin ardından netlik kazanacak.

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        Şakir Paşa Ailesi'nin setinde yangın
        Şakir Paşa Ailesi'nin setinde yangın

        "YATTIĞI YER İNCİTMESİN"

        Dizinin başrol oyuncularından Cem Yiğit Üzümoğlu, Serkan Sükan için sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda; "Dostumuz Serkan Sükyan'ın (Taki'nin) cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Sahrayı Cedid Camii'nden kaldırılacaktır. Ailesine ve dostlarına sabır diliyorum. Yattığı yer incitmesin güzel yüreğini" ifadelerine yer verdi.

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        #Serkan Sükyan
        #Cem Yiğit Üzümoğlu
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