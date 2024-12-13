Cem Yılmaz'dan Elton John'lu esprili paylaşımı
Cem Yılmaz, Elton John ile çekilmiş bir fotoğrafını esprili bir şekilde sosyal medya hesabında paylaştı
Cem Yılmaz, Time Dergisi'ne göre '2024 Yılının İkonu' seçilen Elton John ile olan bir fotoğrafını esprili bir şekilde paylaştı.
Yılmaz, paylaştığı o fotoğrafa kurgusal olan şu diyalog ekledi:
- Kaç gün burdasın.
- İki ağabey
- 'Ağabey mi?' Aşk olsun.
Cem Yılmaz, 2021'de yağmur nedeniyle iptal olan gösterisi sonrası Elton John ile ilgili attığı esprili bir tivitle de gündeme gelmişti.
Cem Yılmaz, o paylaşımında şunları yazmıştı; "Bir gün Elton John konserindeyim. Yanımdaki adam sürekli konuşuyor, konserden tat alamadım. 'Elton, paramı ver!' diye bağırdım. Elton, beni sahneye davet etti ve 'Lütfen sonra konuşalım' dedi. O gün bugündür dostluğumuz devam ediyor. Türkiye’de sanatçılar çok havalı, burnu büyük. Elton ise çok farklıydı."