Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Cem Yılmaz'dan Elton John'lu esprili paylaşımı - Magazin haberleri

        Cem Yılmaz'dan Elton John'lu esprili paylaşımı

        Cem Yılmaz, Elton John ile çekilmiş bir fotoğrafını esprili bir şekilde sosyal medya hesabında paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.12.2024 - 08:26 Güncelleme: 13.12.2024 - 08:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Cem Yılmaz, Time Dergisi'ne göre '2024 Yılının İkonu' seçilen Elton John ile olan bir fotoğrafını esprili bir şekilde paylaştı.

        2

        Yılmaz, paylaştığı o fotoğrafa kurgusal olan şu diyalog ekledi:

        - Kaç gün burdasın.
        - İki ağabey
        - 'Ağabey mi?' Aşk olsun.

        3

        Cem Yılmaz, 2021'de yağmur nedeniyle iptal olan gösterisi sonrası Elton John ile ilgili attığı esprili bir tivitle de gündeme gelmişti.

        4

        Cem Yılmaz, o paylaşımında şunları yazmıştı; "Bir gün Elton John konserindeyim. Yanımdaki adam sürekli konuşuyor, konserden tat alamadım. 'Elton, paramı ver!' diye bağırdım. Elton, beni sahneye davet etti ve 'Lütfen sonra konuşalım' dedi. O gün bugündür dostluğumuz devam ediyor. Türkiye’de sanatçılar çok havalı, burnu büyük. Elton ise çok farklıydı."

        #cem yılmaz
        #Elton John
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        AB Suriyeli mültecileri ne zaman geri gönderecek?
        AB Suriyeli mültecileri ne zaman geri gönderecek?
        Esad yönetiminin acımasız istihbarat kuruluşları
        Esad yönetiminin acımasız istihbarat kuruluşları
        Şiddetli sağanak yağmur ve yoğun kar!
        Şiddetli sağanak yağmur ve yoğun kar!
        Eve çarpan otomobil alev aldı, 4 kişi yanarak öldü!
        Eve çarpan otomobil alev aldı, 4 kişi yanarak öldü!
        Yapay zekâ alarmı
        Yapay zekâ alarmı
        Kitap sevginiz aslında Tsundoku Sendromu olabilir!
        Kitap sevginiz aslında Tsundoku Sendromu olabilir!
        Markette "omuz atma" cinayetinde istenen cezalar açıklandı!
        Markette "omuz atma" cinayetinde istenen cezalar açıklandı!
        Evlilik erkeklere yarıyor
        Evlilik erkeklere yarıyor
        Beşiktaş, kuzeyde kayıp!
        Beşiktaş, kuzeyde kayıp!
        Nişanlısı çok ünlü biri çıktı
        Nişanlısı çok ünlü biri çıktı
        Kahreden olay! Anne ve çocukları ölü bulundu
        Kahreden olay! Anne ve çocukları ölü bulundu
        Rusya, Suriye'de anlaşmaya yakın
        Rusya, Suriye'de anlaşmaya yakın
        MİT Başkanı Kalın Şam'da
        MİT Başkanı Kalın Şam'da
        Göz göze
        Göz göze
        Özgür Özel'den Habertürk'e açıklamalar
        Özgür Özel'den Habertürk'e açıklamalar
        ECB faiz kararını açıkladı
        ECB faiz kararını açıkladı
        G.Saray sonunu getiremedi!
        G.Saray sonunu getiremedi!
        Pentagon: Oreşnik yeniden kullanılabilir
        Pentagon: Oreşnik yeniden kullanılabilir
        Suriye el kitabı: Kim kimdir?
        Suriye el kitabı: Kim kimdir?
        "İlk 8'de çıkmak istiyoruz!"
        "İlk 8'de çıkmak istiyoruz!"