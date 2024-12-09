Cem Yılmaz: Tebrik ederim gülüm
Mert Demir ile Mela Bedel imzalı 'Ateşe Düştüm', 'En İyi Şarkı' seçildi. Şarkının söz yazarlarından Bedel, ödülü Cem Yılmaz'a ithaf etti. Cem Yılmaz da; "Tebrik ederim gülüm" şeklinde yanıt verdi
Mert Demir ile Mela Bedel imzalı 'Ateşe Düştüm', 'Altın Kelebek' kazandı. Demir, törene katılmazken ödülü Mela Bedel tek başına aldı.
Mert Demir ile Serenay Sarıkaya'nın ayrıldığına yönelik iddialarının ardından, Mela Bedel'in ödül sonrası paylaşımı dikkat çekti.
Mela Bedel; ödülü, Instagram'dan paylaşıp, Serenay Sarıkaya'nın eski sevgilisi Cem Yılmaz'a "Sana ithaf ediyorum" sözleriyle ithaf etti. Bir de gül emojisi koydu.