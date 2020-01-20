HABERTURK.COM

Sarı-kırmızı renkte sweatshirt giyen Cem Yılmaz'a, Fenerbahçeli takipçilerinden yorum yağdı. Ünlü komedyenin pozuna yakın arkadaşı Ozan Güven de, "Cem bey bu ne?" şeklinde yorum yaptı.

Yılmaz'a gelen bazı yorumlar şöyle:

* Sarı kırmızı hiç yakışmamış...

* Galatasaray eşofmanı gibi olmuş.

* Şampiyon Sivasspor

* Abi sen Fenerbahçelisin...

Öte yandan Cem Yılmaz ile Defne Samyeli, geçtiğimiz yılın son günlerinde yollarını ayırmıştı. Çiftin ayrılık sebebinin oyuncu Serenay Sarıkaya olduğu iddia edilmişti.

Ünlü komedyen, çıkan haberlerin ardından, "Bu haberlerin gerçekliği yoktur" diyerek iddiaları kesin bir dille yalanlamıştı.



"SERENAY'A BAKIYORUM"

Geçtiğimiz günlerde İbrahim Selim'e konuk olan Cem Yılmaz, "Hiç kimseyi stalk'luyor musun?" sorusuna verdiği "Mesela Serenay Sarıkaya ne yapmış diye bakıyorum ve dalıp gidiyorum ona. O stalk mu oluyor?" yanıtıyla şaşırtmıştı.

"BEN SEVDİĞİM İNSANLARI TAKİP EDİYORUM"

Sarıkaya ise katıldığı ödül töreninde Cem Yılmaz'ın sözleri üzerine, "İzledim çok keyifli programdı. Onun haricinde bir şey söylemek istemiyorum. Ben sevdiğim insanları takip ediyorum zaten. Stalk huyum yoktur" açıklamasını yapmıştı.