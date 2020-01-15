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HaberlerMagazinCem Yılmaz: Memleketteki bütün kötülükleri yapan üç kişi var: - Magazin haberleri

Cem Yılmaz: Memleketteki bütün kötülükleri yapan üç kişi var

Zaman zaman gündeme dair paylaşımlarda bulunan ve bu paylaşımları üzerinden kimi zaman eleştirilere maruz kalan Cem Yılmaz, "Sosyal medyadan benim anladığım kadarıyla üç kişi var memleketteki bütün kötülükleri yapan; ben, Tarkan ve Athena Gökhan" ifadelerini kullandı

Cem Yılmaz, Tarkan, Athena Gökhan

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, 'İbrahim Selim ile Bu Gece' programına konuk oldu.

Kendisine yöneltilen sorulara içtenlikle yanıt veren Cem Yılmaz, aynı zamanda program vesilesiyle kendisini rahatsız eden bazı konulara da değindi.

Sosyal medya hesabı üzerinden gündeme dair paylaşımlarda bulunan ve bu paylaşımları üzerinden kimi zaman eleştirilere maruz kalan Cem Yılmaz, konuyla ilgili bir espri yaptı.

Ünlü komedyen gündeme dair göndermeleriyle öne çıkan Tarkan ve Athena Gökhan’ı hatırlatarak, "Sosyal medyadan benim anladığım kadarıyla üç kişi var memleketteki bütün kötülükleri yapan; ben, Tarkan ve Athena Gökhan" ifadelerini kullandı.

YILMAZ’IN SÖZLERİNİ BEĞENDİ

Cem Yılmaz’ın kendisine yaptığı bu göndermeyi beğenen Gökhan Özoğuz, Twitter hesabı üzerinden komedyenin sözleriyle ilgili olarak, "Ya mükemmel, Cem Yılmaz’a bak 100 yılda bir gelenlerden diyorum" yorumunu yaptı.

 

 

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