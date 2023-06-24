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Cem Yılmaz'ın emeklilik keyfi

Geçtiğimiz haftalarda Bağ-Kur'dan emekli olduğunu ve 12 bin 680 TL maaş aldığını açıklayan Cem Yılmaz, Bebek'te lüks marka üstü açık klasik model otomobiliyle turdaydı

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  • Cem Yılmaz'ın emeklilik keyfi - Magazin haberleri

    Habertürk'ten Ferit Tuğluk'un haberine göre; Cem Yılmaz, Bebek'te görüntülendi. Yılmaz, üstü açık klasik model aracıyla seyir halindeyken objektiflere yansıdı.
  • Cem Yılmaz'ın emeklilik keyfi - Magazin haberleri

    Geçtiğimiz haftalarda Bağ-Kur'dan emekli olduğunu ve 12 bin 680 TL maaş aldığını açıklayan Cem Yılmaz'ı görenler, ünlü komedyenin otomobilinin etrafını sardı.
  • Cem Yılmaz'ın emeklilik keyfi - Magazin haberleri

    Sessizliğini koruyan 50 yaşındaki Cem Yılmaz, basın mensuplarının, "Emekliliğin keyfini mi çıkarıyorsunuz?" sorusuna ise tebessüm etmekle yetindi.
  • Cem Yılmaz'ın emeklilik keyfi - Magazin haberleri

    "İLK MAAŞIMI ALDIM" DEMİŞTİ

    Ünlü oyuncu, emekli olduğunu açıklamasının ardından sosyal medya hesabından, "1988'de başlayan iş hayatımın sonuna geldim. Artık Bağ-Kur emeklisiyim. İlk maaşımı aldım, 12.680 TL... Teşekkürler hayat, çok çok mutluyum. Ciddi görüşmek isteyen emeklilerle görüşürüm" mesajını paylaşmıştı.

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