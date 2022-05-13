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Cem Yılmaz oğlu Kemal ile kırmızı halıda

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, 'Erşan Kuneri'nin galasında oğlu Kemal ile birlikte kamera karşısına geçti. 9 yaşındaki Kemal, gecede babasının heyecanını paylaştı

HABERTURK.COM / AA
  • Cem Yılmaz oğlu Kemal ile kırmızı halıda

    Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın senaryosunu yazıp yönettiği, Netflix'in yeni dizisi 'Erşan Kuneri'nin galası önceki akşam gerçekleştirildi. Gecede merakla beklenen 'Erşan Kuneri'nin başrol oyuncuları; Zafer Algöz, Ezgi Mola, Çağlar Çorumlu, Uraz Kaygılaroğlu, Merve Dizdar, Nilperi Şahinkaya ve Bülent Şakrak tam kadro yer aldı.
  • Cem Yılmaz oğlu Kemal ile kırmızı halıda

    BABASIYLA KIRMIZI HALIDA

    Yılmaz'ı kırmızı halıda Ahu Yağtu ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Kemal de yalnız bırakmadı. 9 yaşındaki Kemal, babasıyla objektif karşısına geçti. Ünlü komedyenin heyecanına ortak olan Kemal'in neşeli halleri de dikkatlerden kaçmadı.
  • Cem Yılmaz oğlu Kemal ile kırmızı halıda

    "HER BÖLÜMDE BAŞKA TÜR BİR FİLM VARDI"

    AA'nın haberine göre; Ayrıca dizinin ilk bölümünün gösterimi öncesi basın mensuplarına açıklamada bulunan Cem Yılmaz, çekim sürecinin çok güzel geçtiğini belirterek, "Her bölümde başka tür bir film vardı. O türlerden, daha çekmediğimiz bir sürü var. Eğer ikinci sezonu yaparsak bambaşka filmler çekeriz." dedi.

    "EKİBİMİZ ÇOK SAĞLAM"

    Yılmaz, eğlenceli bir iş yapmayı hedeflediklerinin altını çizerek, şunları kaydetti:

    "Yani (izleyicilerin) bu macerayı, bir hafta sonu arkadaş grubuyla izleyip de hoşça vakit geçirmesini istiyoruz. Hepimizin fikri bu... Çekimlere başlamadan 6 ay öncesinde hep üzerine konuşarak vakit geçirdik. Ekibimiz çok sağlam, çok tecrübeli... Dolayısıyla beni de yalnızca oynuyormuşum gibi rahat ettiren bir ekibimiz var. Dolayısıyla hem prodüksiyonda, kamera arkasında emeği geçen bütün arkadaşlarımıza da buradan teşekkür ediyorum."
  • Cem Yılmaz oğlu Kemal ile kırmızı halıda

    "GÜZEL BİR SERÜVENİ BAŞARIYLA TAMAMLADIK"

    Oyuncu Zafer Algöz de projenin önce sinema filmi olarak düşünüldüğünü ifade ederek, "İçindeki hikayelerin bazılarını, budamaya ve atmaya kıyamadığımız için daha geniş bir konsept olsun dedik. Yaklaşık 5-6 saatlik hepsi birbirinden bağımsız, farklı hikayelerden oluşan çok güzel bir serüveni başarıyla tamamladığımıza inanıyorum. Hepsi birbirinden çok kıymetli oyuncu arkadaşlarımız var. Zaten izleyenler de görecek ki herkes kendi dışında, başka başka insanlara da hayat verdi." ifadelerini kullandı.

    Çok eğlenceli ve güzel bir işe imza attıklarını düşündüğünü söyleyen Algöz, yıllar sonra da keyifle izlenecek bir yapım olduğunu dile getirdi.
  • Cem Yılmaz oğlu Kemal ile kırmızı halıda

    "ÇOK ŞEY ÖĞRENDİM"

    Oyuncu Merve Dizdar ise sette çok güzel bir yaz geçirdiğini belirterek, "Öncelikle Cem'e ve sonra tüm ekibe çok teşekkür ediyorum. Çok şey öğrendim, çok mutlu oldum. Yarın bu hissin seyircilere de geçeceğini düşünüyorum. İyi seyirler diliyorum şimdiden herkese." şeklinde konuştu.
  • Cem Yılmaz oğlu Kemal ile kırmızı halıda

    "PANAYIR HAVASINDA DİZİ ÇEKTİK"

    Öte yandan geçtiğimiz hafta Bloomberg HT'de çarşamba akşamları ekrana gelen 'Fatih Altaylı ile Bire Bir'e konuk olan Cem Yılmaz, 'Erşan Kuneri' ile ilgili konuşmuştu.

    Yılmaz, "Erşan Kuneri' iki dakikalık bir karikatür ve figürdü. Bir karakteri böyle genleştirip, bütünüyle bir hale getiriyorsam arkadaşlarımla paylaşıyorum. Diyorum ki; 'Böyle bir tayfa olsun, böyle bir maceraya girsinler'. Herkes kıpırdanmaya başlayınca, 'Ben böyle bir karakter miyim?' deyince, 'Tamam o zaman' diyoruz ve çekmeye başlıyoruz. Sekiz bölümlük bir dizi. İçerisinde filmler ve bu arkadaşlar grubunun neler yaşadığına dair drama var. Karma bir format aslında ama genel tanımı dizi. İşin mutfağıyla ilgili duyduğumuz o anektodlarla şahsına münhasır adamlar yaratmaya çalıştık. Kadın oyuncularımız Ezgi Mola, Nilperi Şahinkaya ve Merve Dizdar da çok önemli isimler. İşe çok can kattılar. O yüzden mutluyum. Panayır havasında bir set yaşadık." demişti.
  • Cem Yılmaz oğlu Kemal ile kırmızı halıda

    Erotik film yapımcısı olan 'Erşan Kuneri'nin hikayesi anlatılan diziyle ilgili Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürmüştü:

    "Bir sürü şeyden içimiz kararıyor. Biraz serserilik o kadar özlenen bir şey ki... Yaşımız icabı biraz terbiyelenme bekleniyor ama hayatın da bir supaba ihtiyacı var olduğunu düşünüyorum."
  • Cem Yılmaz oğlu Kemal ile kırmızı halıda

    "ORGANİK BAĞ KURMA DERDİNDEYİM"

    Cem Yılmaz, Fatih Altaylı'nın "Sende eski Türk Sineması takıntısı var." yorumu üzerine ise şunları aktarmıştı:

    "Mizah üretiminde ve sinemada zincir kopuk. Sahnede, tiyatroda yine usta-çırak ilişkisi var ama sinemada pek yok. Organik bir bağ kurma derdindeyim. Bir şey unutulunca gerçekten o zaman ölüyor. Eğer bir komedi de olsa bir film yapıyorsan, şimdinin teknolojisini kullanarak o stili anmak istiyorum. Film üretenlerinin çok azının bizim sinemayla bağı olduğunu görüyorum. Bu çok irkiltiyor beni. Sadece eğlence filmi yapanların değil, hüzünlü bir festival filmi yapanın da bir bağı olsa iyi olur diye düşünüyorum."
  • Cem Yılmaz oğlu Kemal ile kırmızı halıda

    "SON STAND-UP'IM ZAMANIN RUHUNU TAŞIYOR"

    Netflix'te yayınlanan son stand-up'ı 'Diamond Elite Platinum Plus' hakkında da konuşan Yılmaz, gelen eleştirilere yanıt vermişti.

    Ünlü komedyen, "Çok izlenmesinin bir önemi yok ama çok çok izlendi. Bu formatta tek bir kişi çıkıyor, bir şeyler anlatıyor. İnsanların 65-70 dakika alışkan olduğu bir şey. Dijital platformlar bu sürelerdeki işleri satın alıyor. Benim gösterim 140 dakika, onu 90 dakikaya indirmemi rica ettiler. Aslında ben istemedim, çünkü materyal geniş ve öyküseldi. Eskiye nazaran daha yavaş bulanlar oldu. Halbuki şunu unuttular; Pandemi zamanıydı. Hayatımda ilk defa yarı doluluktaki salonda sahneye çıkıyorum. İnsanlar maskeli. Maskeden güleni göremiyorsun. Herkesin ilk defa tecrübe ettiği bir şeydi. Dolayısıyla biraz zamanın ruhunu taşıyor. Seni biraz yavaşlatıyor. Ben yaptığım işten çok eminim. Benim yaptığım işim muadili bir ışık arıyorum. Bir sürü genç insanı takip ediyorum, izliyorum, onlara destek olmaya çalışıyorum. Gayretim var bunlarla ilgili. Veteranlığı yakıştırabilirler bu hoş bir şey. Benim çıraklık dönemim çok kısa oldu. 95 yılında başladım. 'Hiç komik değil' dendi, sonra 'Çok komik' ardından da 'Hiç komik değil' oldu. (Gülüyor) Bu da hayatın bir döngüsü. 20 yaşındaki bir çocuktan daha enerjik, daha fırlama ve daha parlak olmam bekleniyor." ifadelerini kullanmıştı.
  • Cem Yılmaz oğlu Kemal ile kırmızı halıda

    "BABA SEN ÖLSEN MİLLETİN IQ'SÜ DÜŞER!"

    Yılmaz, kendisine yapılan 'şişman' yorumlarıyla ilgili oğlu Kemal'in esprisini de anlatmıştı:

    "Baba görüyorum gazetelerde senin için, 'Yaşlı, şişman' diyorlar. Sen harika bir adamsın ya! Olur mu öyle şey, ben her zaman yanındayım. Sen ölsen milletin IQ'sü düşer." dedi.
  • Cem Yılmaz oğlu Kemal ile kırmızı halıda

    "UÇSUZ BUCAKSIZ BEKLENTİ VAR"

    Filmlerine gelen eleştirilere de yanıt veren ünlü komedyen, "Bazı şeyleri elbette kafama takıyorum ama övgüyle de çok ilgilenmiyorum. Mesele geriye bir şeyler bırakmak. Eleştirilere kulak kabartan insanlarız. Elbette reaksiyonlarla da ilgileniyorum. Daha az olup, daha kıymetli şeyler de duyuyorum. Olumsuz eleştiri anlamında, anlamlı şeyler duymuyoruz. Uçsuz bucaksız bir beğeni ve beklenti listesi var." diye konuşmuştu.
  • Cem Yılmaz oğlu Kemal ile kırmızı halıda

    Yakın zamanda film yapmayacağını belirten Cem Yılmaz, "Böyle bir kaynağım yok. Sinema filmi yapmak o kadar imkansız ki... 'Arif ve 216'yı 8.5-9 milyon dolar para (135 milyon TL) harcadık. 7 milyon kişi izlese, bilet başına 10 TL kalsa, 70 milyon TL. Sylvester Stallone geçen gün bir röportajında, "Bugün elime 'Rocky'nin senaryosunu elime alsam kapı kapı gezsem kimse çekmez." dedi. Bu iş şekil değiştiriyor." ifadelerini kullanmıştı.
  • Cem Yılmaz oğlu Kemal ile kırmızı halıda

    2023'TE YENİ GÖSTERİ: FIFTY FIFTY

    2023'ün sonbaharında yeni bir gösteri yapacağını belirten Yılmaz, "Adı belli; 50. yaşıma gireceğim için 'fifty fifty'. 'Şunu anlatırım, bunu anlatırım' diye bir havuz yapmaya başladım." şeklinde konuştu.
  • Cem Yılmaz oğlu Kemal ile kırmızı halıda

    "BÖYLE ŞEYLERE ÇOK ÜZÜLÜYORUM"

    Cem Yılmaz ayrıca, Metin Akpınar'ın "Çok zeki çocuk, mükemmel işler yapıyor. Ama aktör kumaşı zayıf. Olmak zorunda değil. Stand up da aktörlük gerekmiyor. " sözleri ilgili çıkan haberlere de açıklık getirdi. Yılmaz, "Demet Akbağ'ın 'Aydınlıkevler' oyununun galasında Metin (Akpınar) Ağabey ile birlikteydik. 'Metin Akpınar sana şunu dedi' falan diye bir hadise yaptılar... Böyle şeylere o kadar üzülüyorum ki... Allah rahmet eylesin Ferhan (Şensoy) Ağabey ile ilgili de böyle şeyler yapıyorlardı. Biz bu işlerin çoluk çocuğuyuz... Hayatımız Metin Akpınar'ı izleyerek geçti." demişti.

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