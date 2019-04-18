Gösterime girdiği 7 Şubat tarihinden itibaren yoğun bir ilgi gören 'Alice Müzikali' kapalı gişe oynamaya devam ediyor. 'Alice Müzikali', eşsiz sahne şovları ile büyülemeye devam ediyor. Bu muhteşem müzikalin konukları arasında sanat camiasından da ünlü isimler de vardı. Tümer Metin-Gamze Topuz, Pınar Altuğ, Cem Yılmaz-Defne Samyeli ve kızları Deren-Derin Talu, oyunu izlemeye gelenler arasındaydı.



Oyun öncesi bir restoranda sevgilisi Defne Samyeli ve kızları Derin-Deren Talu ile birlikte hep beraber yemek yiyip sohbet eden Cem Yılmaz, muhabirlerin, "Cem Bey bir tek oğlunuz Kemal eksik, o nerede?" sorusuna, "Oğlum eksik değil, tam. Saat akşam dokuz olmuş, o daha çocuk. Uyku vakti" dedi.