Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; komedyen Cem Yılmaz, Bodrum’da bulunan evinde oğlu Kemal, sevgilisi Defne Samyeli, kızları Deren Talu ve Derin Talu ile tatil yapmaya devam ediyor.

AİLECE TATİL

Klasik otomobil meraklısı ve koleksiyoneri de olan Cem Yılmaz, önceki gün Yalıkavak'a antika kırmızı lüks aracı ile gitti. Defne Samyeli ile iki kişilik arabasında seyahat eden ve Samyeli’nin kızı Deren Talu’ya da lüks aracını tahsis eden Cem Yılmaz, tüm ailesi ile yemek yedikten sonra böyle görüntülendi.

AŞK DOLU SÖZLER

Cem Yılmaz, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından günbatımı eşliğinde çekilen karesini, "Enişte tatilde" notuyla paylaşmıştı. Cem Yılmaz'ın paylaşımına Defne Samyeli'den yanıt gecikmemişti. Samyeli, sevgilisine, "Güneşten de parlak..." sözleriyle iltifat etmişti. Sevgilisinin yorumuna kayıtsız kalmayan Cem Yılmaz ise, "Efendim biz gelen ışığı yansıtıyoruz, rica ederim" sözleriyle Defne Samyeli'ye karşılık vermişti. Ünlü çiftin sosyal medyadaki bu diyalogu takipçileri tarafından büyük ilgi görmüştü.

"KRAL HAREKET!"

Cem Yılmaz'ın sevgilisi Defne Samyeli'ye verdiği yanıta takipçileri, "Hanımcılıkta Cem Yılmaz gibi ol" ve "Kral hareket" şeklinde yorumlar yapmıştı.

AİLEYE GİRDİ

Geçtiğimiz günlerde komedyen Cem Yılmaz, aşk yaşadığı eski sunucu Defne Samyeli ile birlikte İzmir'de ağabeyi Can Yılmaz ve Zafer Algöz'ün sahnelediği gösteriyi izlemişti. Cem Yılmaz'ın annesi Sebahat Yılmaz ve babası Arif Yılmaz da çifte eşlik ederken, Samyeli ilk kez Yılmaz'ın anne ve babasıyla birlikte görüntülenmişti.