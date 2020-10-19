Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerFiskosCem Yılmaz turne dönüşü koronavirüs testi yaptırdı - Magazin haberleri
ABONE OL

Cem Yılmaz turne dönüşü koronavirüs testi yaptırdı

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, turne dönüşü ağabeyi Can Yılmaz ile birlikte koronavirüs testi yaptırdı. Yılmaz, o an çekilen karesini takipçileriyle paylaştı

Cem Yılmaz turne dönüşü koronavirüs testi yaptırdı - Magazin haberleri
HABERTURK.COM

Oyuncu Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan komedyen Cem Yılmaz, Twitter hesabından yeni bir paylaşımda bulundu. Turne dönüşü ağabeyi Can Yılmaz ile birlikte koronavirüs testi yaptıran Yılmaz, o anı sosyal medya hesabından yayınladı.

Can Yılmaz ile birlikte çekilen karesini paylaşan komedyen, gönderisine şu notu düştü:

Turne dönüşü Covid-19 testi... Arkamdaki arkadaşın, 'Aman birader! Kanlar karışmasın, ben Can Yılmaz' demesi...

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, önceki gün Ermenistan'ın, Azerbaycan'a yaptığı hain saldırıya tepki göstermişti.

Yılmaz, "Can kardeşimiz Azerbaycan halkına en yakın zamanda savaştan, kandan acıdan uzak günler diliyorum. Adaletsiz dünyaya hayretle bakıyor, en yakın zamanda bu kötülük bitsin istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Berkay Şahin dostlarıyla yemek yedi - Magazin haberleri
FİSKOSDostlarıyla yemek yedi
Aslıhan Doğan Turan oğullarını paylaştı - Magazin haberleri
FİSKOSKardeş sevgisi
Demet Akalın'dan Hakan Altun'a gönderme - Magazin haberleri
FİSKOS"Söz başka bir şey be ağa"
Hazal Kaya: Tatile ihtiyacım var - Magazin haberleri
FİSKOS"Tatile ihtiyacım var"
Ünlülerden Azerbaycan paylaşımları - Magazin haberleri
FİSKOS"Kelimelerin bittiği yerdeyiz"
Cem Özer'den eşi Pınar Dura ile romantik paylaşım - Magazin haberleri
FİSKOSCem Özer aşka geldi
Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu'dan yeni paylaşım - Magazin haberleri
FİSKOSDerin Talu'dan yeni paylaşım
Eser Yenenler: İkinci diyet başlıyor, herkes hazır olsun - Magazin haberleri
FİSKOS"İkinci diyet başlıyor, herkes hazır olsun"
Nilperi Şahinkaya: Evlilik için henüz bir karar vermedik - Magazin haberleri
FİSKOS"Evlilik için henüz bir karar vermedik"
Aslışah Alkoçlar'ın tedbirsiz yürüyüşü - Magazin haberleri
FİSKOSTedbirsiz yürüyüş

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X