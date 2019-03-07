Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, Cem Yılmaz, "Bugün burada siz 'Dolar kaç olur?' diye düşünürken ben bunu düşünerek yola çıkmadım 'Acaba benim filmler k.çını kurtaracak mı?' diye filmi düşündüm. Hepsini mikro ekonomi düzeyinde tasarladım" dedi.
"BAZEN ÇOCUKLAR ANNESİNE ÇEKEBİLİYOR"
Cem Yılmaz, oğlunun oyun alışkanlığından bahsetti. Ünlü komedyen, "Evde Baby TV izliyorum. Sizin çocuklar yaptığınız işten dolayı doları düşünüyor olabilir ama bende durum farklı. Ben 'Acaba ona daha ne kadar olumlu şey yüklerim?' diye bakarken bizimki 'Daha ne kadar çok playstation oynarım?' diye bakıyor. Bazen çocuklar anneye çekebiliyor demek ki..." diyerek eski eşi Ahu Yağtu'ya da laf attı.
"6 BİN TL'YE MAL OLDU"
"Kemal beni 6 binlik yaptı" diyerek sözlerini sürdüren komedyen, "Bir gün iş görüşmesindeyim, Kemal evde. Bana mesaj geliyor. '1. level indi, 2. level indi, 6. level'e kadar geldik' Kemal oyunun hepsini indirmiş, 6 bin TL'ye mal oldu" dedi.
"BEN PARAYI ALDIKTAN SONRA DÜŞÜNÜYORUM"
Üreten kesimin işinin kendine göre zor olduğunu belirten Cem Yılmaz, "Bugün alışveriş zirvesinde sahneye çıkan bir komedyen olarak olaya bakış açım 'Para ne zaman gelecek?, 'Stopaj size mi ait?', benim konumum bu. Bende düşünme para yattıktan sonra başlıyor. Siz parayı alana kadar bin kere düşünüyorsunuz" dedi.
"İYİ PERFORMANS SERGİLEMEDİĞİM GÖSTERİLERDE PARAYI İADE EDERİM"
Yılmaz ayrıca, "Ben iyi performans sergilemediğim gösterilerde aldığım parayı iade ederim, eğer kötü performans sergilersem yaparım bunu ama bugün mutluyum" ifadelerini kullandı. Salondaki kahkahalar eşliğinde gösterisine devam eden Cem Yılmaz, uzun süredir tartışma konusu olan sinema dağıtım şirketleri ve yapımcılar arasındaki tartışma hakkında da yorum yaptı.
"PARA ALSAM FİKRİM DEĞİŞİR"
'Organize İşler 2'nin Netflix'e satılmasını nasıl bulduğu sorusuna Yılmaz, "Çok üzerine tartışıldı. Aslında konu bir dağıtım firmasını ilgilendiren bir konuydu. Kazançlardan, yapımcılara, fikir sahiplerine aktarılan parada eksiklik konusuydu, çözüldü. Şimdi ben Netflix olayına bir Rus Kültür Bakanı'nın baktığı gibi bakıyorum. Marka resmen bir bombardıman yapıyor adının anılması için. Ben Rus gibi düşünüyorum, bu işin altında bir şey var gibi geliyor. Pek fizibile bir durum değil yani. Ona para ver, buralara dağıt... Bana pek inandırıcı gelmiyor. Ben almadım, almam da ama alırsam fikrim değişir mi? Evet değişir" şeklinde konuştu.
YILLIK KAZANCINI AÇIKLADI
Cem Yılmaz, salondan gelen bir soru üzerine ne kadar kazandığını da açıkladı. "Geçmiş yıllara gidersen 500 bin TL derim ama şimdi yılda 1 ya da 2 milyon dolar kazanıyorum diyebilirim" dedi.
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