6 | 37

"PARA ALSAM FİKRİM DEĞİŞİR"

'Organize İşler 2'nin Netflix'e satılmasını nasıl bulduğu sorusuna Yılmaz, "Çok üzerine tartışıldı. Aslında konu bir dağıtım firmasını ilgilendiren bir konuydu. Kazançlardan, yapımcılara, fikir sahiplerine aktarılan parada eksiklik konusuydu, çözüldü. Şimdi ben Netflix olayına bir Rus Kültür Bakanı'nın baktığı gibi bakıyorum. Marka resmen bir bombardıman yapıyor adının anılması için. Ben Rus gibi düşünüyorum, bu işin altında bir şey var gibi geliyor. Pek fizibile bir durum değil yani. Ona para ver, buralara dağıt... Bana pek inandırıcı gelmiyor. Ben almadım, almam da ama alırsam fikrim değişir mi? Evet değişir" şeklinde konuştu.