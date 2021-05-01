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Cemal Can Canseven kimdir? Cemal Can Canseven kaç yaşında?

Cemal Can Canseven, sosyal medya fenomenidir. Survivor 2020 şampiyonluğu ile popülerliğini artıran Cemal Can Canseven müziğin yanı sıra oyunculukta da şansını denedi. Cemal Can Canseven kimdir? Cemal Can Canseven kaç yaşında? İşte merak edilenler...

Cemal Can Canseven kimdir? Cemal Can Canseven kaç yaşında?

Kahraman isimli bir şarkı çıkaran Cemal Can Canseven, kısa bir süre önce Aleyna Tilki ile İşte Bu Benim Masalım isimli dizide başrolü paylaşmıştı. Sosyal medyada 2020 Survivor şampiyonluğu ile gündeme gelen Cemal Can Canseven'in hayatı merak ediliyor. Cemal Can Canseven kimdir? Cemal Can Canseven kaç yaşında? İşte Cemal Can Canseven hakkında merak edilenler...

CEMAL CAN CANSEVEN KİMDİR?

Cemal Can Canseven, 25 Mayıs 1995 İzmir'de doğdu. Annesi Rizeli, babası Selanik göçmeni olan Cemal Can Canseven, İstanbul'da bulunan Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişim bölümünde okumaktadır. 2013 yılında Üniversite okumaya başlamıştır.

Liseye kadar olan eğitimini İzmir'de tamamlayan Cemal Can, Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişim bölümünü okumaya başlayınca bu vesileyle İstanbul'a yerleşti ve arkadaşının bir tavsiyesi üzerine okulunu dondurup İstanbul DJ Academy'de DJ’lik eğitimi almaya başladı.

Dj olarak Holifest 2019 da İzmir’de sahneye çıkan Cemal Can CanSeven çok sevilen ve takip edilen bir DJ’dir. Aynı zamanda hayatından hiç sporu çıkarmayan Cemal Can CanSeven çok iyi bir koşucu ve yüzücüdür. Burcu ikizler, göz rengi yeşil, boyu 1.86 cm, kilosu ise 82’dir.

Fenerbahçe taraftarıdır. 10 yaşından 14 yaşına kadar Fenerbahçe takımında futbol geçmişi olduğunu belirtmiştir.

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