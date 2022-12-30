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Haberler Magazin Cemal Can Canseven kimdir, kaç yaşında ve nereli? Cemal Can Canseven boyu kaç?
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Cemal Can Canseven kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Yılbaşı özel programları arasında yer alan O Ses Türkiye konukları Acun Ilıcalı tarafından sosyal medya hesabında paylaşılan video ile açıklık kazandı. O Ses Türkiye konukları arasında yer alan Cemal Can Canseven hayatı ve kariyeri televizyon izleyicilerinin gündemini meşgul etmeye başladı. İşte Cemal Can Canseven hayatı ve kariyeri...

Cemal Can Canseven kimdir, kaç yaşında ve nereli? Cemal Can Canseven boyu kaç?
HABERTURK.COM

O Ses Türkiye yılbaşı özel programında sahne alacak ünlüler ve jüri üyeleri televizyon izleyicilerinin gündemini meşgul etmeye başladı. Acun Ilıcalı'nın Instagram hesabından paylaştığı video ile konuklar belli olurken, bunlar arasında yer alan Cemal Can Canseven hayatı merak edilmeye başlandı. Peki, "Cemal Can Canseven kimdir, kaç yaşında ve nereli? Cemal Can Canseven boyu kaç?" İşte Cemal Can Canseven hakkında tüm detaylar...

CEMAL CAN CANSEVEN KİMDİR?

Cemal Can Canseven, 25 Mayıs 1995 İzmir'de doğdu. Annesi Rizeli, babası Selanik göçmeni olan Cemal Can Canseven, İstanbul'da bulunan Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişim bölümünde okumaktadır. 2013 yılında Üniversite okumaya başlamıştır.
Liseye kadar olan eğitimini İzmir'de tamamlayan Cemal Can, Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişim bölümünü okumaya başlayınca bu vesileyle İstanbul'a yerleşti ve arkadaşının bir tavsiyesi üzerine okulunu dondurup İstanbul DJ Academy'de DJ’lik eğitimi almaya başladı.

Dj olarak Holifest 2019 da İzmir’de sahneye çıkan Cemal Can CanSeven çok sevilen ve takip edilen bir DJ’dir. Aynı zamanda hayatından hiç sporu çıkarmayan Cemal Can CanSeven çok iyi bir koşucu ve yüzücüdür. Burcu ikizler, göz rengi yeşil, boyu 1.86 cm, kilosu ise 82’dir.

Fenerbahçe taraftarıdır. 10 yaşından 14 yaşına kadar Fenerbahçe takımında futbol geçmişi olduğunu belirtmiştir.

Fenomen YouTuber Danla Bilic’in yakın arkadaşı olan Cemal Can Canseven aynı zamanda Survivor 2020’nin şampiyonu olmuştur. Cemal Can Canseven, Kahraman isimli bir şarkı çıkarmıştır ve İşte Bu Benim Masalım dizisinde rol aldı.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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