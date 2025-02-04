CHP rozeti takacaklar
Demokrat Parti'den istifa eden bağımsız milletvekilleri Cemal Enginyurt ile Salih Uzun, bugün CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından TBMM'de gerçekleştirilecek olan grup toplantısında CHP rozeti takacaklar
Demokrat Parti'den istifa eden İzmir Milletvekili Salih Uzun ve İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt bugün, CHP'nin Meclis'te gerçekleşecek olan grup toplantısında CHP rozeti takarak, CHP'ye katılacaklar.
SON OLARAK KAVAF KATILMIŞTI
Son olarak geçen hafta, devlet bakanlığı görevinde de bulunmuş olan, DEVA Partisi Manisa Milletvekili Selma Aliye Kavaf, grup toplantısında CHP'ye katılmıştı.
VEKİL SAYISI 133 OLACAK
İki milletvekilinin katılımı ile CHP'nin TBMM'deki sandalye sayısı 133'e yükselecek.