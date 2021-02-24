Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerBiyografi
ABONE OL

Cemal Hünal kimdir? Cemal Hünal kaç yaşında?

Issız Adam filmi ile ünlenen Cemal Hünal, son zamanların en popüler dizilerinden biri olan Sadakatsiz dizisinin kadrosuna dahil oldu. Başrollerinde Caner Cindoruk ile Cansu Dere'nin yer aldığı dizide Cemal Hünal'ın canlandıracağı karakter merak konusu oldu. Cemal Hünal kimdir? Cemal Hünal kaç yaşında? İşte Cemal Hünal hakkında merak edilen detaylar...

Cemal Hünal kimdir? Cemal Hünal kaç yaşında?

Survivor 2021'de Ünlüler takımında yarışan ancak kısa bir süre sonra sağlık sorunları nedeniyle yarışmaya veda eden Cemal Hünal, hız kesmeden yeni proje için harekete geçti. Cemal Hünal kimdir? Cemal Hünal kaç yaşında?

CEMAL HÜNAL KİMDİR?

emal Hünal 2 Ekim 1976 tarihinde İstanbul'da doğdu. Saint Benoit Fransız Lisesi'nde iki yıl okuduktan sonra yaşadığı disiplin sorunu nedeniyle ailesi tarafından İskoçya'ya, Gordonstoun International Summer School'a gönderildi. Lisenin ardından Londra'da tasarım okumaya karar vererek bir süre burada yaşamış ardından oyunculuk eğitimi için Los Angeles'a gitti.

Ucla Extension'da, Santa Monica College'de ve London Film School'da tiyatro ve sinema eğitimi aldı. Amerika Birleşik Devletleri'nde çeşitli kısa filmlerde oynadı. Çağan Irmak'ın yönetmenliğini yaptığı Ulak ve Issız Adam filmlerinde başrol oyuncusu olarak yer aldı. Bir Zamanlar Osmanlı: Kıyam dizisindeki Murat rolü için Osmanlı tekniğine dayalı dövüş için Polonyalı hocalardan eğitim aldı.

CEMAL HÜNAL VE CANSU DERE PARTNERLİĞİ!

Oyuncu, tıp fakültesini yarım bıraktıktan sonra iç sesini dinleyerek, başarılı bir fotoğrafçı olan Sinan Taşkıran karakterine hayat verecek. Asya’nın (Cansu Dere),üniversiteden beri görmediği arkadaşı Sinan’ın Tekirdağ’a gelmesi, tüm dengeleri altüst edecek.

CEMAL HÜNAL EVLİ Mİ?

44 yaşındaki oyuncu 2011 yılında Lale Cangal ile evlendi. Cemal Hünal'ın Doğan Atilla Hünal adında bir çocuğu var.

CEMAL HÜNAL FİLMLERİ

Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı (2020)
Sinyalciler: Son Akşam Yemeği (2017)
Atçalı Kel Mehmet (2017)
Kırmızı (2015) - Umut
Günce (2013) - Cengiz
Romantik Komedi 2: Bekarlığa Veda (2013) - Mert
Kaos Örümcek Ağı (2012) - Mansur
Ayaz (2012) - Şahin
Romantik Komedi (2009) - (2010) - Mert
Peşpeşe - (2010) - Bora
Issız Adam : Çağan Irmak - (2008) - Alper
Ulak : Çağan Irmak - (2007) - Ulak İbrahim

CEMAL HÜNAL DİZİLERİ

Asi (2007-2009) - Kerim
Kış Masalı (2009) - Ali Murat
Adanalı (2010) - Alex
Seni Bana Yazmışlar (2011) - Yalçın
Bir Zamanlar Osmanlı: Kıyam (2012) - Murat
Osmanlı Tokadı (2013) - Moğol
Tatar Ramazan (2013) - Rüstem Sinan
Paramparça (2014) - Alper
Diriliş Ertuğrul (2017) - Tekfur Ares
Tozkoparan (2019) - Celal Hoca

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Hülya Avşar kaç yaşında? Hülya Avşar kimdir? Hülya Avşar'ın dizileri, filmleri, albümleri
BİYOGRAFİHülya Avşar kaç yaşında?
Mert Yaşar kimdir? Mert Yaşar ne iş yapıyor?
BİYOGRAFİMert Yaşar kimdir?
Survivor Öykü Uysal kimdir, kaç yaşında? HAKKINDA: Survivor Öykü Uysal eşi kimdir?
BİYOGRAFİSurvivor Öykü Uysal kimdir?
Emre Aslan kimdir, kaç yaşında? Emre Aslan oynadığı diziler ve filmler
BİYOGRAFİEmre Aslan kimdir?
Survivor Berkay Yuvakuran kimdir ve boyu kaç? HAKKINDA: Survivor Berkay Yuvakuran kardeşleri kim, nereli?
BİYOGRAFİSurvivor Berkay Yuvakuran kimdir?
Survivor Öykü kimdir, nereli ve kaç yaşında? Survivor Öykü Çelik hayatı
BİYOGRAFİSurvivor Öykü kimdir?
Survivor Melis kimdir, nereli ve kaç yaşında? Survivor Melis hayatı hakkında
BİYOGRAFİSurvivor Melis kimdir?
Survivor 2021 Çağman kimdir? Survivor Çağman nereli ve kaç yaşında? Survivor Çağman Çatay hakkında
BİYOGRAFİSurvivor Çağman kimdir?
Survivor İlayda kimdir, nereli ve kaç yaşında? Survivor İlayda Şeker hayatı hakkında
BİYOGRAFİSurvivor İlayda kimdir?
Kılıçarslan kimdir? Selçuklu Sultanı Kılıçarslan nasıl vefat etti?
BİYOGRAFİSelçuklu Sultanı Kılıçarslan kimdir?