Survivor 2021'de Ünlüler takımında yarışan ancak kısa bir süre sonra sağlık sorunları nedeniyle yarışmaya veda eden Cemal Hünal, hız kesmeden yeni proje için harekete geçti. Cemal Hünal kimdir? Cemal Hünal kaç yaşında?
CEMAL HÜNAL KİMDİR?
emal Hünal 2 Ekim 1976 tarihinde İstanbul'da doğdu. Saint Benoit Fransız Lisesi'nde iki yıl okuduktan sonra yaşadığı disiplin sorunu nedeniyle ailesi tarafından İskoçya'ya, Gordonstoun International Summer School'a gönderildi. Lisenin ardından Londra'da tasarım okumaya karar vererek bir süre burada yaşamış ardından oyunculuk eğitimi için Los Angeles'a gitti.
Ucla Extension'da, Santa Monica College'de ve London Film School'da tiyatro ve sinema eğitimi aldı. Amerika Birleşik Devletleri'nde çeşitli kısa filmlerde oynadı. Çağan Irmak'ın yönetmenliğini yaptığı Ulak ve Issız Adam filmlerinde başrol oyuncusu olarak yer aldı. Bir Zamanlar Osmanlı: Kıyam dizisindeki Murat rolü için Osmanlı tekniğine dayalı dövüş için Polonyalı hocalardan eğitim aldı.
CEMAL HÜNAL VE CANSU DERE PARTNERLİĞİ!
Oyuncu, tıp fakültesini yarım bıraktıktan sonra iç sesini dinleyerek, başarılı bir fotoğrafçı olan Sinan Taşkıran karakterine hayat verecek. Asya’nın (Cansu Dere),üniversiteden beri görmediği arkadaşı Sinan’ın Tekirdağ’a gelmesi, tüm dengeleri altüst edecek.
CEMAL HÜNAL EVLİ Mİ?
44 yaşındaki oyuncu 2011 yılında Lale Cangal ile evlendi. Cemal Hünal'ın Doğan Atilla Hünal adında bir çocuğu var.
CEMAL HÜNAL FİLMLERİ
Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı (2020)
Sinyalciler: Son Akşam Yemeği (2017)
Atçalı Kel Mehmet (2017)
Kırmızı (2015) - Umut
Günce (2013) - Cengiz
Romantik Komedi 2: Bekarlığa Veda (2013) - Mert
Kaos Örümcek Ağı (2012) - Mansur
Ayaz (2012) - Şahin
Romantik Komedi (2009) - (2010) - Mert
Peşpeşe - (2010) - Bora
Issız Adam : Çağan Irmak - (2008) - Alper
Ulak : Çağan Irmak - (2007) - Ulak İbrahim
CEMAL HÜNAL DİZİLERİ
Asi (2007-2009) - Kerim
Kış Masalı (2009) - Ali Murat
Adanalı (2010) - Alex
Seni Bana Yazmışlar (2011) - Yalçın
Bir Zamanlar Osmanlı: Kıyam (2012) - Murat
Osmanlı Tokadı (2013) - Moğol
Tatar Ramazan (2013) - Rüstem Sinan
Paramparça (2014) - Alper
Diriliş Ertuğrul (2017) - Tekfur Ares
Tozkoparan (2019) - Celal Hoca
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