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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Cemal Özgörkey, Galatasaray Mağazacılık ve Perakendecilik AŞ Başkanlığı görevini bıraktı - Galatasaray Haberleri

        Cemal Özgörkey, Galatasaray Mağazacılık ve Perakendecilik AŞ Başkanlığı görevini bıraktı

        Cemal Özgörkey, Galatasaray Mağazacılık ve Perakendecilik AŞ Başkanlığı görevini bıraktı. Cemal Özgörkey, yönetim kurulu üyesi olarak başkan yardımcılığı görevini sürdüreceğini bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2023 - 00:00 Güncelleme: 11.10.2023 - 00:01
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        Cemal Özgörkey, Galatasaray'daki görevini bıraktı
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        Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Cemal Özgörkey, Galatasaray Mağazacılık ve Perakendecilik AŞ Başkanlığı görevinden istifa ettiğini açıkladı.

        Kulübün sosyal medya bünyesinde yer alan GS Store hesabından bir açıklama yayımlayan Özgörkey, "Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında şampiyonluk yaşayan, Avrupa’nın en büyük arenasında yoluna başarı ile devam eden futbol takımımızın bu performansını aratmayacak bir mali tablo da Galatasaray Mağazacılık ve Perakendecilik Anonim Şirketi’nde yaşanmıştır." ifadelerini kullandı.

        Yüzde 260 büyüme gerçekleştirdiklerini vurgulayan Özgörkey, forma sponsorluğu için sürdürülen görüşmelerde Mağazacılık Şirketi'nin dışarıda bırakılmasına anlam veremediklerini belirterek, şunları kaydetti:

        "Mağazacılık şirketimizin tamamen dışarıda bırakılmasına anlam vermekte güçlük çektiğimizi ve de bu sponsorluk alanı için dünyaca önemli bazı markalardan gelen tekliflerin de değerlendirmeye alınmadığını gözlemlediğimizi bilgilerinize sunmak isteriz. Netice olarak Galatasarayımızın bu anlaşmadan iş planımıza göre çok daha az gelir elde edeceği ve marka değerimizi düşüreceği görüşünde olduğumuzu dikkatinize sunarız. Görev sürecimiz boyunca büyük bir onur ve tutku ile sürdürdüğümüz, bize verilen bu değerli görevi başarı ile yerine getirdiğimiz kanaatindeyiz. Sevgi ve barış iklimi çerçevesinde bizden sonra gelecek arkadaşlarımızın, devrettiğimiz noktadan bayrağı daha da yukarıya taşıyacağına inanıyoruz. Ayrıca şahsım adına seçilmiş bir yönetim kurulu üyesi olarak başkan yardımcılığı görev ve sorumluluklarıma devam edeceğimi bildirmek isterim."

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