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Cemil Candaş cinayetinde karar: Mahkeme aynı cezayı verdi!

Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cemil Candaş'ın öldürülmesine ilişkin bozma kararının ardından 2’si tutuklu 10 sanığın yeniden yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme, sanıklardan Şenol Şahin’i "kamu görevlisini kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, 4 sanığı da 8 ve 16 yıl arasında değişen hapis cezasına çarptırdı. 5 sanık ise beraat etti

Cemil Candaş cinayeti

 

İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Şenol Şahin getirildi. Tutuklu sanık Rıza Keten ile başka suçtan hükümlü Bilal Yaman cezaevinden Sesli ve Görüntülü olarak duruşmaya katıldı.

SANIKLARA SON SÖZLERİ SORULDU

Habertürk muhabiri Serdar Kulaksız’ın haberine göre, mahkeme karar için sanıklardan son sözlerini sordu. Duruşmaya katılan sanık Şenol Şahin “Ben kovuşturma aşamasında olayları anlatarak soruşturmanın genişletilmesini gerçekleştirdim. Etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmasını talep ediyorum” dedi. Diğer sanıklar da beraatlarına karar verilmesini talep etti.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Şenol Şahin’i, Cemil Candaş’ı yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

4 SANIK DA CEZA ALDI

Sanıklar Rıza Keten ve Mithat Yılmaz’ı Cemil Candaş’ı "kasten yaralama sonucu öldürmeye azmettirme" suçundan 16’şar yıl hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, sanıklar Hacı Avcı ve Engin Gölve’yi de "kasten yaralama sonucu öldürmeye yardım" suçundan 8’er yıl hapis cezasına mahkum etti.

5 SANIĞA BERAAT

5 sanık hakkında beraat kararı veren mahkeme, 2 tutuklu sanığın tutukluluk halinin devamına da karar verdi.

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