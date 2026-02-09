Habertürk
        Haberler Magazin Cemre Baysel'den Cem Bölükbaşı'na: Doğum günün kutlu olsun bal gözlüm - Magazin haberleri

        Cemre Baysel'den Cem Bölükbaşı'na: Doğum günün kutlu olsun bal gözlüm

        Cemre Baysel ile Cem Bölükbaşı, romantik paylaşımlarıyla gündemde. Ünlü çiftin aşk dolu kareleri sosyal medyada ilgi görmeye devam ediyor

        Giriş: 09.02.2026 - 21:12 Güncelleme: 09.02.2026 - 21:15
        "Doğum günün kutlu olsun bal gözlüm"
        Cemre Baysel ile Cem Bölükbaşı'nın aşkı hız kesmeden devam ediyor. Ünlü oyuncu, geçtiğimiz günlerde milli yarış pilotu sevgilisi Cem Bölükbaşı'na destek olmak için, Dubai'de düzenlenen etkinlik öncesinde Dubai'ye giderek onu yalnız bırakmadı.

        Çiftin sosyal medyada romantik paylaşımlar yapmaya devam ederken, son paylaşım Cemre Baysel'den geldi. Baysel, sevgilisi Cem Bölükbaşı'nın doğum gününü, "Doğum günün kutlu olsun bal gözlüm" notuyla yayımladığı bir paylaşımla kutladı.

        Baysel, bu paylaşımın ardından Bölükbaşı'nın çocukluk fotoğrafını da kalp emojisiyle paylaşarak romantik jestini sürdürdü. Çiftin aşk dolu kareleri, kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

        Fotoğraflar: Instagram

