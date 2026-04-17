        Haberler Gündem Güncel Cemre Çarşısı, 25-26 Nisan’da dördüncü kez kapılarını açıyor | Son dakika haberleri

        Cemre Çarşısı, 25-26 Nisan’da dördüncü kez kapılarını açıyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17 Nisan 2026 - 10:54 Güncelleme:
        Cemre Çarşısı dördüncü kez açılıyor

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde faaliyet gösteren Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği (TOGEM-DER) tarafından bu yıl dördüncü kez düzenlenen Cemre Çarşısı, ‘iyilik, sürdürülebilirlik ve dayanışma’ odağıyla 25-26 Nisan tarihlerinde The Peninsula İstanbul’da gerçekleştirilecek.

        Gıdadan kıyafete, el sanatları ürünlerinden hediyelik eşyalara, tekstilden ev aksesuarlarına kadar uzanan geniş bir seçkide 80’i aşkın markayı buluşturacak etkinlikten elde edilen gelirin, TOGEM-DER’in sosyal yardım faaliyetleri ve projeleri aracılığıyla toplumsal dayanışmayı güçlendirmeye katkı sağlaması hedefleniyor.

        Bu yıl Cemre Çarşısı’nın sembolü olarak sümbül seçildi. Sümbül; kökleriyle geçmişe bağlı olan, her yıl yeniden filizlenen ve etrafına yayılan iyilik hareketini temsil ediyor. Cemre Çarşısı da bu anlayışla; kök salan, çoğalan ve yayılan bir iyilik hareketini büyütmeyi, dayanışma ve sürdürülebilirlik bilincinin kalıcı hale gelmesini hedefliyor.

        Cemre Çarşısı’nın yalnızca bir alışveriş etkinliği değil; bir dayanışma sahnesi olduğunu söyleyen TOGEMDER Başkanı Mihrimah Belma Sekmen, “Cemre Çarşısı; İstanbul’un kalbinde, Boğaz kıyısında Tarihi Yarımada’nın silüeti eşliğinde; kültürel miras, üretim ve ortak hafızayı bir araya getiren bir buluşma zemini. Bu yaklaşımla iyiliğin, dayanışmanın ve sürdürülebilirliğin kök salarak büyümesini hedefliyoruz” dedi.

        ATIKSIZ MUTFAK VE TEKSTİL ATÖLYELERİ

        Etkinlik programıyla ilgili de bilgi veren Sekmen sözlerini şöyle sürdürdü:

        “Her yıl olduğu gibi bu yıl da ‘Atıksız Mutfak’ ve sıfır atık yaklaşımıyla oluşturulan tekstil atölyeleriyle sürdürülebilirliğe dikkat çekerken; ‘Anadoludakiler’ yaklaşımından ilhamla kurguladığımız alanlarda Anadolu’nun zanaat geleneklerini, el emeğini ve yerel üretim kültürünü görünür kılıyoruz. Sürdürülebilirlik ve paylaşım kültürünü güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Tüm bu yaklaşım doğrultusunda Cemre Çarşısı’nı yalnızca bir etkinlik değil; iyiliğin üretildiği, paylaşıldığı ve çoğaldığı bir ekosistem olarak konumlandırıyoruz. Amacımız, her ziyaretçinin bu yapının bir parçası olması ve buradan yalnızca bir alışveriş deneyimiyle değil, ortak bir değer duygusuyla ayrılması.”

        Girişlerin ücretsiz olduğu etkinlik; iş dünyasının yanı sıra moda sektörü, gastronomi, sanat ve spor dünyasından da uzman isimleri ağırlayacak.

        Kahramanmaraş'ta, Ayser Çalık Ortaokulu'nda yaşanan silahlı saldırının ardından Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, açıklamada bulundu. Ünlüer, "1 öğretmen, 3 öğrenci olmak üzere 4 vefatımız, 20 de yaralımız var. Saldırgan, 8'inci sınıf öğrencisi ve babası da eski emniyet personeli. Saldırıyı gerç...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Kendi boğazını kesen, agresif biriydi" Çantası aranmadan okula alınmıyormuş!
        Ölüm oyunları parmak ucunda!
        Çocuklarda artan şiddet alarmı!
        Kendisine böyle diyormuş: Okul avcısı!
        "Suç örgütleri, çocuklara ulaşmak için yapay zekayı kullanıyor"
        Rıza Tamer hayatını kaybetti
        Konut satışlarında hafif gerileme
        Fenerbahçede hedef liderlik!
        Doku soruşturması: 7 şüpheli daha adliyede!
        Yemek yerken akademisyen vurulup ölmüştü! Flaş gelişme!
        İngiltere Başbakanı Starmer'a istifa çağrısı
        Sessizliğini bozdu
        Trump'tan Papa'ya: Gerçek dünyayı anlamalı
        Lübnan'da 10 günlük ateşkes!
        "Ortadoğu'da büyüme savaş nedeniyle gerileyecek"
        Zengin cesareti
        Çatışmaları ortak
        Gözyaşlarını tutamadı
        Yargıtay’dan flaş ücret zammı kararı
        Uçakta doğan bebek hangi ülkenin vatandaşı olur?
