        Haberler Bilgi Yaşam Cemre düşme tarihleri 2026: Havaya, suya, toprağa sırasıyla cemre düşmesi ne zaman?

        Cemre düşme tarihleri 2026: Havaya, suya, toprağa sırasıyla cemre düşmesi ne zaman?

        Her yıl olduğu gibi cemre düşme tarihleri 2026 yılının ilk ayında araştırılmaya başlandı. Cemreler sırasıyla havaya, suya ve toprağa düşüyor. Cemrelerin düşmesiyle baharın gelişi simgeleniyor. Peki, 2026 cemre düşmesi ne zaman, hangi tarihte?

        Giriş: 13.01.2026 - 16:10 Güncelleme: 13.01.2026 - 16:10
        1

        Cemreler, halk arasında havaların ısınması ve baharın müjdecisi olarak bilinir. Yılda 3 defa havaya, toprağa ve suya düşen cemre, kıştan bahara geçişi temsil ediyor. Vatandaşlar, 2026 cemre takvimini araştırıyor. Peki Cemreler ne zaman düşecek? İlk cemre havaya hangi tarihte düşüyor? İşte 2026 cemre takvimi

        2

        CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK?

        Halk takvimi ve inanışına göre, kasım günlerinin 100. gününden 5 gün sonra cemrelerin düşmeye başlıyor.

        Cemrenin birer hafta aralıkla havaya, suya ve toprağa düştüğüne inanılıyor. Üç tane olan cemrenin birincisi havaya (19-20 Şubat), ikincisi suya (26-27 Şubat) ve üçüncüsü de (5-6 Mart) toprağa düşer.

        3

        CEMRE NEDİR?

        "Ateş", "kor" anlamına gelen cemrenin her yıl şubat ayı sonunda başlayan takvime göre önce havaya, sonra suya, son olarak da toprağa düştüğü kabul ediliyor. "cemre düşmesi", bahar bayramı nevruzun yaklaştığına da işaret ediyor.

        "Cemre düşmesi" hayvancılıkla uğraşanlar için soğuk nedeniyle dışarıya çıkartamadıkları hayvanların otlaklara kavuşma zamanının yaklaştığını, tarımla uğraşanlar için de toprağın işlenme dönemine gelindiğini ifade ediyor.

