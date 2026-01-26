Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Cemre düşmesi ne zaman, sırasıyla hangi tarihte düşecek? 2026 Cemre düşme tarihleri

        Cemre düşmesi ne zaman, sırasıyla hangi tarihte düşecek? 2026 Cemre düşme tarihleri

        2026 cemre düşme tarihleri merak konusu oldu. Halk takvimine göre kıştan bahara geçisin sembolü olan ve ısınmayı ifade eden cemrenin ne zaman düşeceği araştırılıyor. "Ateş", "kor" anlamına gelen cemrenin her yıl şubat ayı sonunda başlayan takvime göre önce havaya, sonra suya, son olarak da toprağa düştüğü kabul ediliyor. Peki cemreler ne zaman düşecek?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.01.2026 - 15:38 Güncelleme: 26.01.2026 - 15:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Cemre düşme tarihleri ocak sonuyla gündeme geldi. Cemreler, baharın müjdecisi olarak kabul ediliyor. Halk arasından havaların ısınmasına işaret ettiği düşünülen cemre, yılda 3 defa ilk olarak havaya, ardından suya ve son olarak toprağa düşüyor. Peki, Cemre düşmesi ne zaman, sırasıyla hangi tarihte düşecek? İşte, 2026 Cemre düşme tarihleri ile ilgili bilgiler

        2

        CEMRE DÜŞME TARİHLERİ 2026

        1.Cemre 19-20 Şubat tarihlerinde havaya düşecek. Baharın ilk belirtisidir; atmosferdeki soğuk kırılmaya başlar ve güneş ışınlarının etkisi hissedilir.

        2.Cemre 26-27 Şubat tarihlerinde suya düşer. İkinci cemre ile birlikte deniz, göl ve akarsularda ısınma başlar; buzların çözülme süreci hızlanır.

        3.Cemre 5 - 6 Mart tarihlerinde toprağa düşer. Son cemrenin toprağa düşmesiyle birlikte kır çiçekleri açmaya başlar, ağaçlara su yürür ve tarımsal faaliyetler ivme kazanır.

        3

        CEMRE DÜŞMESİ NEDİR?

        Cemre, Arapça kökenli bir kelime olup "kor ateş" veya "köz" anlamına gelir. Eski Türklerde ve Anadolu halk kültüründe, kışın sona erip baharın gelmesini simgeleyen bir enerji akışı olarak tanımlanır. Bilimsel olarak ise bu durum, güneş ışınlarının dikleşmesiyle birlikte atmosferin ve yer kürenin ısınma evrelerini ifade eder.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Vahşetin ayrıntıları! TikTok'tan tanışmışlar
        Vahşetin ayrıntıları! TikTok'tan tanışmışlar
        Rojin'den ebeveynlere tavsiyeler... Yürek yakan video ortaya çıktı!
        Rojin'den ebeveynlere tavsiyeler... Yürek yakan video ortaya çıktı!
        Fotoğrafı akıllara kazınan Ali amcadan acı haber!
        Fotoğrafı akıllara kazınan Ali amcadan acı haber!
        Polise hakaret edip "Bulabiliyorsanız bulun" demişti!
        Polise hakaret edip "Bulabiliyorsanız bulun" demişti!
        Rafa Silva ilk maçında yuhalandı!
        Rafa Silva ilk maçında yuhalandı!
        Davos'a 'yeni dünya düzeni' damgası
        Davos'a 'yeni dünya düzeni' damgası
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        Kolunda serum vardı... Davetsiz misafir üzerine düştü! 50 bin TL kedi tazminatı!
        Kolunda serum vardı... Davetsiz misafir üzerine düştü! 50 bin TL kedi tazminatı!
        Sosyal medyadaki viral videoya dikkat! Kalp krizinden korumuyor
        Sosyal medyadaki viral videoya dikkat! Kalp krizinden korumuyor
        Galatasaray transferde frene bastı!
        Galatasaray transferde frene bastı!
        Neden sadece 4 kan grubu var?
        Neden sadece 4 kan grubu var?
        "Şapkadan tavşan çıkmaz!"
        "Şapkadan tavşan çıkmaz!"
        İstanbul'da dehşet! Polis eve girdi 3 kişiyi ölü buldu!
        İstanbul'da dehşet! Polis eve girdi 3 kişiyi ölü buldu!
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası!
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası!
        İşte Sergen Yalçın'ın Eyüpspor 11'i!
        İşte Sergen Yalçın'ın Eyüpspor 11'i!
        "Hamaney yeraltı sığınağına taşındı" iddiası
        "Hamaney yeraltı sığınağına taşındı" iddiası
        Klinikte mobbing iddiası! Soruşturma başlatıldı!
        Klinikte mobbing iddiası! Soruşturma başlatıldı!
        26 Ocak - 1 Şubat haftalık burç yorumları...
        26 Ocak - 1 Şubat haftalık burç yorumları...
        Otomotivde yeni rekor beklentisi
        Otomotivde yeni rekor beklentisi
        Genç girişimci teşvikinde ne değişti?
        Genç girişimci teşvikinde ne değişti?