Cemre düşmesi ne zaman, sırasıyla hangi tarihte düşecek? 2026 Cemre düşme tarihleri
2026 cemre düşme tarihleri merak konusu oldu. Halk takvimine göre kıştan bahara geçisin sembolü olan ve ısınmayı ifade eden cemrenin ne zaman düşeceği araştırılıyor. "Ateş", "kor" anlamına gelen cemrenin her yıl şubat ayı sonunda başlayan takvime göre önce havaya, sonra suya, son olarak da toprağa düştüğü kabul ediliyor. Peki cemreler ne zaman düşecek?
Cemre düşme tarihleri ocak sonuyla gündeme geldi. Cemreler, baharın müjdecisi olarak kabul ediliyor. Halk arasından havaların ısınmasına işaret ettiği düşünülen cemre, yılda 3 defa ilk olarak havaya, ardından suya ve son olarak toprağa düşüyor. Peki, Cemre düşmesi ne zaman, sırasıyla hangi tarihte düşecek? İşte, 2026 Cemre düşme tarihleri ile ilgili bilgiler
CEMRE DÜŞME TARİHLERİ 2026
1.Cemre 19-20 Şubat tarihlerinde havaya düşecek. Baharın ilk belirtisidir; atmosferdeki soğuk kırılmaya başlar ve güneş ışınlarının etkisi hissedilir.
2.Cemre 26-27 Şubat tarihlerinde suya düşer. İkinci cemre ile birlikte deniz, göl ve akarsularda ısınma başlar; buzların çözülme süreci hızlanır.
3.Cemre 5 - 6 Mart tarihlerinde toprağa düşer. Son cemrenin toprağa düşmesiyle birlikte kır çiçekleri açmaya başlar, ağaçlara su yürür ve tarımsal faaliyetler ivme kazanır.
CEMRE DÜŞMESİ NEDİR?
Cemre, Arapça kökenli bir kelime olup "kor ateş" veya "köz" anlamına gelir. Eski Türklerde ve Anadolu halk kültüründe, kışın sona erip baharın gelmesini simgeleyen bir enerji akışı olarak tanımlanır. Bilimsel olarak ise bu durum, güneş ışınlarının dikleşmesiyle birlikte atmosferin ve yer kürenin ısınma evrelerini ifade eder.