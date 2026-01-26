Cemre düşmesi ne zaman, sırasıyla hangi tarihte düşecek? 2026 Cemre düşme tarihleri

Cemre düşme tarihleri ocak sonuyla gündeme geldi. Cemreler, baharın müjdecisi olarak kabul ediliyor. Halk arasından havaların ısınmasına işaret ettiği düşünülen cemre, yılda 3 defa ilk olarak havaya, ardından suya ve son olarak toprağa düşüyor. Peki, Cemre düşmesi ne zaman, sırasıyla hangi tarihte düşecek? İşte, 2026 Cemre düşme tarihleri ile ilgili bilgiler