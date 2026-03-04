Cemre düşmesi tarihleri 2026: Üçüncü cemre ne zaman ve nereye düşecek?

Cemre, halk inanışında doğadaki ısınma sürecini temsil eden sembolik bir olay olarak görülür. Arapça kökenli olan “cemre” kelimesi, “kor” ya da “ateş” anlamını taşır ve kışın etkisinin kırılmaya başladığını ifade eder. İşte cemre düşme tarihleri

CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK?

Halk takvimine göre 3. ve son cemre, 5-6 Mart tarihlerinde toprağa düşecek. Bu son dokunuşla birlikte doğanın ısınma süreci tamamlanmış sayılıyor. Toprağın içten içe ısınmaya başlaması, baharın ayak sesleri olarak kabul ediliyor.