Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Cemre düşmesi tarihleri 2026: Üçüncü cemre ne zaman ve nereye düşecek?

        Cemre düşmesi tarihleri 2026: Üçüncü cemre ne zaman ve nereye düşecek?

        Mart ayına girilmesiyle cemre düşme tarihleri merak ediliyor. İlk iki cemre düştü. Havaya, suya düşen cemrelerin ardından son bir cemre düşmesi kaldı. Peki, üçüncü cemre ne zaman ve nereye düşecek?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.03.2026 - 12:05 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Cemre, halk inanışında doğadaki ısınma sürecini temsil eden sembolik bir olay olarak görülür. Arapça kökenli olan “cemre” kelimesi, “kor” ya da “ateş” anlamını taşır ve kışın etkisinin kırılmaya başladığını ifade eder. İşte cemre düşme tarihleri

        • CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK?

        Halk takvimine göre 3. ve son cemre, 5-6 Mart tarihlerinde toprağa düşecek. Bu son dokunuşla birlikte doğanın ısınma süreci tamamlanmış sayılıyor. Toprağın içten içe ısınmaya başlaması, baharın ayak sesleri olarak kabul ediliyor.

        2

        2026 CEMRE DÜŞME TAKVİMİ

        Birinci Cemre (Havaya): 19 Şubat 2026

        İkinci Cemre (Suya): 26 Şubat 2026

        Üçüncü Cemre (Toprağa): 5 Mart 2026

        Cemrelerin düşmesi, her yıl olduğu gibi 2026’da da baharın yaklaştığının sembolü olarak kabul ediliyor.

        CEMRE DÜŞMESİ NE DEMEKTİR?

        Cemre, halk inanışında doğadaki ısınma sürecini temsil eden sembolik bir olay olarak görülür. Arapça kökenli olan “cemre” kelimesi, “kor” ya da “ateş” anlamını taşır ve kışın etkisinin kırılmaya başladığını ifade eder.

        3

        İnanca göre;

        İlk olarak havaya düşen cemreyle birlikte soğukların şiddeti azalır.

        Ardından suya düşen cemre, suların ısınmaya başlamasını simgeler.

        Son olarak toprağa düşen cemre ise doğanın canlanışını, tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin hareketlenmesini temsil eder.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İspanya Başbakanı: Biz bu felakete karşıyız
        İspanya Başbakanı: Biz bu felakete karşıyız
        CIA İran'da ayaklanma mı istiyor?
        CIA İran'da ayaklanma mı istiyor?
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 5. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 5. gün!
        Axios: Trump-Netanyahu telefonu saldırıları başlattı
        Axios: Trump-Netanyahu telefonu saldırıları başlattı
        Körfez ülkeleri İran'a verecekleri yanıtı değerlendiriyor
        Körfez ülkeleri İran'a verecekleri yanıtı değerlendiriyor
        "Saldırıların kapsamı ve yoğunluğu değişecek"
        "Saldırıların kapsamı ve yoğunluğu değişecek"
        Hamaney'in yerine oğlu mu geçecek?
        Hamaney'in yerine oğlu mu geçecek?
        Fatma öğretmene kıyan caninin ifadesi ortaya çıktı!
        Fatma öğretmene kıyan caninin ifadesi ortaya çıktı!
        F.Bahçe kupada kritik eşikte!
        F.Bahçe kupada kritik eşikte!
        Şarkıcı Metin Işık cezaevine teslim oldu!
        Şarkıcı Metin Işık cezaevine teslim oldu!
        "Otopsi yapmayı öğrendim"
        "Otopsi yapmayı öğrendim"
        Tapu işlemlerinde avukat zorunluluğu geliyor
        Tapu işlemlerinde avukat zorunluluğu geliyor
        Plakasını bezle kapattı! "Dur" ihtarına uymadı... Acı son!
        Plakasını bezle kapattı! "Dur" ihtarına uymadı... Acı son!
        Yerli hızlı tren raylara iniyor
        Yerli hızlı tren raylara iniyor
        Kulüpleri sponsor ve taraftar ayakta tutuyor
        Kulüpleri sponsor ve taraftar ayakta tutuyor
        Solakların kaybetmekten en nefret ettiği şey buymuş!
        Solakların kaybetmekten en nefret ettiği şey buymuş!
        Canavar anne hakkında karar!
        Canavar anne hakkında karar!
        2 asırlık, 19 delikli... Ortadan kayboldu
        2 asırlık, 19 delikli... Ortadan kayboldu
        Değişimiyle konuşuluyor
        Değişimiyle konuşuluyor
        Kupada hedef liderlik!
        Kupada hedef liderlik!