Cemre düşmesi tarihleri 2026: Üçüncü cemre ne zaman ve nereye düşecek?
Mart ayına girilmesiyle cemre düşme tarihleri merak ediliyor. İlk iki cemre düştü. Havaya, suya düşen cemrelerin ardından son bir cemre düşmesi kaldı. Peki, üçüncü cemre ne zaman ve nereye düşecek?
Cemre, halk inanışında doğadaki ısınma sürecini temsil eden sembolik bir olay olarak görülür. Arapça kökenli olan “cemre” kelimesi, “kor” ya da “ateş” anlamını taşır ve kışın etkisinin kırılmaya başladığını ifade eder. İşte cemre düşme tarihleri
Halk takvimine göre 3. ve son cemre, 5-6 Mart tarihlerinde toprağa düşecek. Bu son dokunuşla birlikte doğanın ısınma süreci tamamlanmış sayılıyor. Toprağın içten içe ısınmaya başlaması, baharın ayak sesleri olarak kabul ediliyor.
2026 CEMRE DÜŞME TAKVİMİ
Birinci Cemre (Havaya): 19 Şubat 2026
İkinci Cemre (Suya): 26 Şubat 2026
Üçüncü Cemre (Toprağa): 5 Mart 2026
Cemrelerin düşmesi, her yıl olduğu gibi 2026’da da baharın yaklaştığının sembolü olarak kabul ediliyor.
CEMRE DÜŞMESİ NE DEMEKTİR?
Cemre, halk inanışında doğadaki ısınma sürecini temsil eden sembolik bir olay olarak görülür. Arapça kökenli olan “cemre” kelimesi, “kor” ya da “ateş” anlamını taşır ve kışın etkisinin kırılmaya başladığını ifade eder.
İnanca göre;
İlk olarak havaya düşen cemreyle birlikte soğukların şiddeti azalır.
Ardından suya düşen cemre, suların ısınmaya başlamasını simgeler.
Son olarak toprağa düşen cemre ise doğanın canlanışını, tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin hareketlenmesini temsil eder.