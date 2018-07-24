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Renkli bir duvarın önünde çekildiği fotoğrafa gelen yoruma sinirlenen Cemre Kemer, "Sen kimsin? Sen ne derece hadsizsin? Benim dinimden sanane... Sen hayatında benim okuduğum kadar duayı görmüş müsün acaba? Sen ne derece beni zıvanadan çıkardın şu an. Özür dile hemen herkesten ya da mahkeme mahkeme süründüreceğim seni işi gücü bırakıp. Din konusunda ağzını açana fena patlarım. Kimseye bir hak tanımam" şeklinde yanıt verdi.