Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Cemre ne zaman düşüyor? Birinci, ikinci ve üçüncü cemre düşme tarihleri 2025

        Cemre ne zaman düşüyor? Birinci, ikinci ve üçüncü cemre düşme tarihleri 2025

        Şubat ayında cemre düşme tarihleri en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. Cemre, Türk kültüründe, özellikle halk arasında, kışın sonlarına doğru havanın ısınmaya başladığı ve baharın yaklaştığı dönemde düşen üç ayrı cemreyi ifade eder. Cemrelerin düşüşü, meteorolojik olaylarla ilişkilendirilen ve halk arasında doğanın uyanışı olarak kabul edilen bir inançtır. Peki cemreler ne zaman ve nereye düşecek? İşte, sırasıyla cemre düşme tarihi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.02.2025 - 13:02 Güncelleme: 05.02.2025 - 13:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Cemre düşme tarihleri araştırılıyor. Sıcak havanın ve baharın geldiğini müjdeleyen Cemre, halk inanışına göre ilkbaharın başlangıcı kabul edilerek 7'şer gün arayla önce havaya, daha sonra suya ve toprağa düşer. Peki Cemre ne zaman düşüyor? İşte, birinci, ikinci ve üçüncü cemre düşme tarihleri

        2

        CEMRELER NE ZAMAN DÜŞECEK?

        Birinci Cemre: Hava cemresi, 19-20 Şubat civarında düşer. Bu tarihlerde hava sıcaklığının artmaya başladığı, kışın soğuk havasının yavaşça yerini ılıman havaya bıraktığına inanılır.

        İkinci Cemre: Su cemresi, 26-27 Şubat civarında düşer. Bu tarihlerde ise suyun ısındığı, su kaynaklarının ve göletlerin ısındığına inanılır.

        Üçüncü Cemre: Toprak cemresi, 5-6 Mart civarında düşer. Bu tarihlerde toprak ısınmaya başlar ve doğadaki bitkiler canlanmaya başlar.

        Bu tarihler halk takvimine dayalıdır ve halk arasında geleneksel olarak cemrelerin düşüşü, baharın habercisi olarak kabul edilir.

        3

        CEMRE NEDİR?

        "Cemre", Türk kültüründe ve bazı Orta Doğu kültürlerinde baharın gelişini müjdeleyen bir meteorolojik ve kültürel olayı ifade eder. Geleneksel inanışa göre, baharın başlangıcında üç "cemre" düşer. Bu cemreler sırasıyla havaya, suya ve toprağa düşerek, doğanın uyanışını ve ısınmasını simgeler.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        1 numaralı şüphelinin eşine yurt dışı yasağı!
        1 numaralı şüphelinin eşine yurt dışı yasağı!
        Eniştesi 'Seni sevmiyorum" dedi... Kurşunu yedi!
        Eniştesi 'Seni sevmiyorum" dedi... Kurşunu yedi!
        TCMB altın alımında dünya ikincisi oldu
        TCMB altın alımında dünya ikincisi oldu
        Bakan Fidan: Trump'ın Gazze teklifi kabul edilemez
        Bakan Fidan: Trump'ın Gazze teklifi kabul edilemez
        Hamburger köftesinde kalp pidede kanatlı eti
        Hamburger köftesinde kalp pidede kanatlı eti
        Adıyaman ve Kahramanmaraş yeniden ayağa kalkıyor
        Adıyaman ve Kahramanmaraş yeniden ayağa kalkıyor
        Aslan, Lemina'ya kavuşuyor!
        Aslan, Lemina'ya kavuşuyor!
        Sandalyede ölü bulunmuştu! Genç kız cinayetin nedenini açıkladı!
        Sandalyede ölü bulunmuştu! Genç kız cinayetin nedenini açıkladı!
        İki günde iki transfer!
        İki günde iki transfer!
        Bolu yangınında 2 gözaltı
        Bolu yangınında 2 gözaltı
        Koşuya başlayınca hayatında neler değişir?
        Koşuya başlayınca hayatında neler değişir?
        200 milyarlık fonu robotlar yönetiyor
        200 milyarlık fonu robotlar yönetiyor
        Evde sarı serum yine öldürdü
        Evde sarı serum yine öldürdü
        Prof. Dr. Naci Görür'den 2 kente tsunami uyarısı!
        Prof. Dr. Naci Görür'den 2 kente tsunami uyarısı!
        Kadın Oyun Yazarları Tiyatro Festivali başlıyor
        Kadın Oyun Yazarları Tiyatro Festivali başlıyor
        İşte Mourinho'nun kupa 11'i!
        İşte Mourinho'nun kupa 11'i!
        Enda Enerji halka açılıyor
        Enda Enerji halka açılıyor
        İşte 'kilo verememe'nin görünmez sebebi!
        İşte 'kilo verememe'nin görünmez sebebi!
        Mısır'a iade ettik
        Mısır'a iade ettik
        Washington'da Elon Musk protestosu
        Washington'da Elon Musk protestosu