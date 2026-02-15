Cemreler ne zaman ve nereye düşecek, ilk cemre düştü mü? Cemre düşme tarihleri 2026
Baharın habercisi olan cemre düşmesi için geri sayım sürüyor. Her yıl 3 kez düşen ve baharın gelişini müjdeleyen cemreler için geri sayıma geçildi. Yılın ilk iki cemresi şubat ayında düşecek. Peki, sırasıyla cemreler ne zaman ve nereye düşecek, ilk cemre düştü mü?
Cemre tarihleri 2026 yılında ilk cemrenin düşeceği zamanı gösterdi. Havaya, suya ve toprağa düştüğüne inanılan cemreler için geri sayım başladı. Peki, yılın ilk cemresi hangi tarihte düşecek? İşte 2026 cemre tarihleri ve “cemre ne zaman düşecek?” sorusunun yanıtı…
İLK CEMRE NE ZAMAN VE NEREYE DÜŞECEK?
2026 yılında ilk cemre, 19–20 Şubat tarihlerinde havaya düşecek. Bu tarihlerle birlikte kış soğuklarının etkisini yitirmeye başladığı ve baharın gelişinin ilk işareti olduğu kabul edilir.
CEMRE DÜŞME TARİHLERİ
Cemrenin birer hafta aralıkla havaya, suya ve toprağa düştüğüne inanılıyor. Üç tane olan cemrenin birincisi havaya (19-20 Şubat), ikincisi suya (26-27 Şubat) ve üçüncüsü de (5-6 Mart) toprağa düşer.
CEMRE NEDİR?
"Cemre", Türk kültüründe ve bazı Orta Doğu kültürlerinde baharın gelişini müjdeleyen bir meteorolojik ve kültürel olayı ifade eder. Geleneksel inanışa göre, baharın başlangıcında üç "cemre" düşer. Bu cemreler sırasıyla havaya, suya ve toprağa düşerek, doğanın uyanışını ve ısınmasını simgeler.
Havaya Düşen Cemre: İlk cemre, genellikle Şubat ayının sonlarında, havanın ısınmaya başlamasıyla düşer. Bu dönemde hava sıcaklıklarının artmaya başlaması, kışın soğuk ve sert geçişinin sona ermesi olarak kabul edilir.
Suya Düşen Cemre: İkinci cemre, genellikle Mart ayının başlarında suya düşer. Bu, akarsuların ve göllerin buzlarının erimeye başlaması, suların ısınması anlamına gelir.
Toprağa Düşen Cemre: Üçüncü ve son cemre, Mart ayının ortalarında toprağa düşer. Bu dönemde toprağın ısınması, bitkilerin yeşermeye başlaması ve tarımsal faaliyetlerin artmasıyla ilişkilendirilir.
Cemre düşmesi, esas olarak Anadolu'da ve bazı Türk topluluklarında baharı karşılamak ve doğanın yeniden doğuşunu kutlamak için kullanılan geleneksel bir kavramdır. Bilimsel bir temeli olmasa da, halk arasında mevsim geçişlerini anlamlandırmada önemli bir rol oynar.