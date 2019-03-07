Bu yıl 89'uncusu gerçekleşen Cenevre Otomobil Fuarı, 2 günlük basın tanıtımlarının ardından kapılarını tüm ziyaretçilere açtı. Onlarca dünya prömiyerinin yapıldığı fuarda, bir o kadar da konsept modelin üzerindeki örtü kalktı.

Fakat, sizlerinde çeşitli yayın kuruluşları ve sosyal medyadan takip ettiğiniz üzere, fuarda ses getiren modellerin neredeyse tamamı büyük markaların sergilediği otomobiller olarak aktarıldı.

Halbuki, hiçbir otomobil üreticisinin ev sahibi olmaması sebebiyle diğer otomobil etkinliklerinden ayrılan Cenevre Otomobil Fuarı'nda, birçok 'butik' üretici de hazırladığı modelleri podyuma çıkardı. Öyle ki, sektördeki trendleri daha net okuyabilmek adına, Asya, Avrupa ve Amerika'dan irili ufaklı üreticilerin sergilediği konseptlere bir göz atmakta fayda var.

FİYATI 532 BİN DOLAR, YÜZDE 60'I SATILDI

Bunlardan İngiliz yarış otomobili üreticisi Ginetta'nın sergilediği Akula, fuarda ilgi uyandıran modellerin üst sıralarında bulunuyor. 600 beygir güce sahip otomobil, 6 litrelik V8 motoru sayesinde saatte 320 kilometre hıza ulaşabiliyor. 700 Nm tork değeri sunan Akula'nın fiyatı ise 532 bin dolar olarak açıklanıyor.

Karbon-fiber monokok gövdeye sahip otomobil, aerodinamik yapısı ile dikkat çekiyor. Yol kullanımı için gerekli izinlere sahip olan otomobilin, FIA'dan da pist yarışı için onay aldığı kaydediliyor.

2020 yılında 20 adet üretilecek Akula'nın, şimdiden yüzde 60'ının satılmış olduğunu belirtelim. Kalan 8 Akula'dan birini almaya niyetliyseniz elinizi çabuk tutmanızda fayda var.

"YERDEN YÜKSEK" SPOR OTOMOBİL

GFG Style'in Cenevre'de podyuma çıkardığı Kangaroo konsepti, yerden yüksek bir spor otomobil olmasıyla dikkat çekiyor. Bugüne kadar süper otomobillerin asfalta neredeyse yapışık bir şekilde ilerlemesine alışık olan otomobil dünyasında heyecan uyandıran model, elektrikli motorundan aldığı gücü 4 tekerleğine aktarıyor.

Otomobil belki de sınıfında bir ilk olarak, SUV'larda gördüğümüz havalı süspansiyon sistemine sahip olarak üretiliyor. Üç farklı sürüş modu bulunan Kangaroo'nun, "yarış" modundayken yerden yüksekliğinin 140 mm olduğu belirtiliyor. "Yol" modunda ise araç 199 mm'ye yükseliyor. Otomobil'in yüksekliği "arazi" modunda da 260 mm'ye çıkıyor.

Yerden yüksek spor otomobilin 490 begir gücündeki 2 adet elektrik motoru, otomobile 450 km menzil sunuyor.

PORSCHE'IN TORUNUNUN OTOMOBİLİ

Cenevre fuarının dikkat çeken otomobillerinden biri de, bir otomobil 'start-up'ı olan Piech'in sergilediği Mark Zero oldu. Elektrikli bir spor modeli ziyaretçlerin beğenisine sunan markanın kurucusu ise, Ferdinand Porsche'nin torunu ve Volkswagen grubunun eski Yönetim Kurulu Başkanı Ferdinand Piëch'in oğlu Anton “Toni” Piëch.

Otomobilin kaputunun altına bakıldığında, 3 adet elektrikli motor karşımıza çıkıyor. Toplamda 408 beygir güç üreten Mark Zero'nun, ön aksında yer alan elektrik motor 204 beygir, arka aksında yer alan diğer iki elektrik motor da 204 beygirlik güç sunuyor. Otomobilin, 0'dan 100km/s hıza ise 3.2 saniyede çıktığı belirtiliyor.

Elektrikli spor otomobilin en dikkat çeken özelliği ise, bataryalarının yüzde 80'inin 5 dakika içinde doluyor olması. Tam dolu pillerin otomobile 500 kilometrelik bir menzil sunduğu kaydediliyor.

Piech'in hızlı şarj çözümü ile, elektrikli otomobillerin önündeki en büyük engellerden birini kaldırdığını söyleyebiliriz.

TASARIMI GEÇMİŞE TEKNOLOJİSİ GELECEĞİ GÖZ KIRPIYOR

Cenevre'de dikkat çeken butik markalardan bir diğeri de Hispano Suiza Cars oldu. 'Carmen' adı verilen bir elektrikli model tanıtan üretici, 1005 beygir güç üreten motoru ile 400 kilometre yol gidebiliyor.

Retro tasarımı ile etkinlikteki diğer otomobillerden farklılaşan araç, arkadan itişli olarak üretiliyor. 19 adet üretilmesi planlanan otomobilin fiyatının ise 1.5 milyon euro olması bekleniyor.

OTOMOBİL GÖRÜNÜMLÜ MOTOSİKLET

Slovakya merkezli Engler'in sergilediği F.F Superquad, beraberinde bir tartışmayı da getirdi. Direksiyonu yerine gidon ile üretilen aracın, otomobil sınıfına mı yoksa motosiklet sınıfına mı ait olacağı şimdilik belirsizliğini koruyor.

Kabini olmayan aracın sürücüsü ise bir koltuk yerine sele üzerinde konumlandırılıyor. 5.2 litrelik V10 motor ile donatılan araç, 850 beygir güç üretiyor.

Son hızı 350 km/s olan F.F Superquad'in, 0'dan 100 km/s hıza ise 2.5 saniyede çıkabildiği belirtiliyor. Aracın seri üretime geçip geçmeyeceği ve olası fiyatı hakkında ise herhangi bir bilgi verilmedi.