ALFA ROMEO
İtalyan üretici Alfa Romeo, kardeş markası Jeep'in Renegade modeli ile aynı platformu paylaşan bir SUV tanıttı.
Stelvio'nun altında konumlandırılan Alfa'nın ikinci SUV'u Tonale'de, hibrit bir versiyonun da olması bekleniyor.
ASTON MARTIN
İngiliz spor otomobil üreticisi Aston Martin, Cenevre'de iki konsept model sergiledi. Vanquish Vision konseptinin DNA'sını daha önce tanıtılan Valkyrie'den aldığı belirtiliyor.
Aston'un ürettiği bir diğer model olan 003, sadece 500 adet üretilecek.
1 milyon poundluk fiyat etiketine sahip olması beklenen aracın, 2021 yılında üretimine başlanacak. Karbon fiber platform üzerine inşaa edilen aracın, bu sayede ağırlığının azaltıldığı kaydediliyor.
Aynı zamanda, FlexFoil aerodinamik teknolojisine sahip 003, söz konusu teknolojiye sahip olan ilk otomobil unvanını taşıyor.
Aston Martin'in fuarda tanıttığı diğer bir model ise elektrikli SUV konsepti Lagonda oldu.
AUDI
Cenevre'de tanıtılan ve Audi'nin ürün gamındaki beşinci elektrikli olan Q4 e-tron, Volkswagen Grubu'nun modüler elektrikli araç alt yapısına (MEB) kullanan ilk model olmasıyla dikkat çekiyor.
Otomobilin 82kWh kapasiteye sahip pilleri, arka koltuklarını altında bulunuyor. Batarya ünitesinin ağırlığı ise 510 kg olarak açıklanıyor.
Ön ve arka aksta iki adet elektrikli motoru bulunan araç, 302 beygir güç ve 460Nm tork değeri sunuyor. Q4 e-tron, 0'dan 100 kms hıza ise 6.3 saniyede çıkıyor. Otomobilin menzili ise 450 km olarak açıklanıyor.
BUGATTI
Fransız üretici Bugatti, La Voiture Noir modelini Cenevre'de sergiledi.
Fuara damga vuran modellerden biri olan otomobil, 16.7 milyon euroluk fiyat etiketiyle dikkat çekiyor.
CITROEN
Citroen'in tanıttığı AMI ONE konsepti, fuarda tanıtılan yavaş konsept otomobil oldu.
435 kg ağırlığındaki otomobil, 2.5 metre uzunluğa sahip. Elektirkli aracın son hızı ise saatte 45 kilometre.
CUPRA
Seat'ın bir süre önce ayrı bir marka olarak konumlandırdığı Cupra, ilk özgün modelini Cenevre'de sergileniyor.
Markanın 7 kişilik SUV'u Tarraco'nun coupe versiyonu gibi görünen Cupra Formentor'un, motor ve sürüş seçenekleri ile Seat modellerinden farklılaşacağı belirtiliyor.
FERRARI
İtalyan üretici, 488 GTB’nin yerini almaya hazırlanan F8 Tributo’yı Cenevre'de tanıttı.
Otomobilin 3902 cc hacmindeki turbo beslemeli motoru, 720 beygir güç üretiyor.
Yerini aldığı modele göre yüzde 10 iyileştirilmiş aerodinamik özelliklere sahip model, 50 beygir daha güçlü olan motor ve 40 kg daha hafif karosere sahip.
HONDA
‘Honda e Prototype’ isimli elektrikli aracının dünya tanıtımını gerçekleştiren Japon üretici, 2025 yılına kadar Avrupa satışlarının tamamını elektrikli segmente taşımayı hedefliyor.
2017'de tanıtılan Urban EV Concept üzerine geliştirilen model, 200 km’ye kadar elektrikli menzil sunuyor ve 30 dakikada bataryasının yüzde 80'ini şarj edebiliyor.
Yaz aylarında resmi ön sipariş süreci başlayacak olan ‘Honda e Prototype’ için şimdiden 15 bin adet ön talep alındığı açıklandı.
KIA
KIA'nın fuarda sergilediği elektrikli konsept aracı Imagine, Cenevre'nin dikkat çeken modellerinden biri oldu.
Koreli markanın hibrit modeli Niro'da makyajlanmış haliyle fuarda sergilenen modeller arasında yerini aldı.
LAMBORGHINI
Aventador SVJ Roadster modeli İtalyan üreticinin standındaki en ilgi uyandıran model oldu.
LEXUS
Lexus, Cenevre Otomobil Fuarı’nda iki yeni modelinin avrupa prömiyerini gerçekleştirdi Bu modellerden Lexus LC Convertible konsepti, LC süper coupe’nin üstü açılan versiyonunu temsil ediyor.
Lexus’un Cenevre’de sergilediği diğer model olan RC F Track Edition ise, Lexus’un yarışlardan edindiği deneyimi yola aktarmayı hedefliyor. Bu kapsamda otomobil, ağırlık tasarrufu için karbonfiber parçalara sahip olarak üretiliyor.
MCLAREN
İngiliz üretici McLaren'in Speedtail modeli, markanın efsane otomobili F1’in devamı niteliğini taşıyor.
403 kms son hıza sahip otomobil, Formula 1 teknolojisini caddelere taşımayı hedefliyor.
MERCEDES
Mercedes'in ülkemize muhtemelen getirmeyeceği AMG GLE 53, Cenevre'de dikkat çeken modellerden biri oldu.
GLE 63 gelene kadar markanın en hızlı SUV'u unvanını taşıyacak otomobil, 3 litrelik benzinli bir motorundan 435 beygir güç ve 520 Nm tork değerine sahip.
48 volt gücünde bir elektrik motoruda bulunan otomobil, bu sayede kullanıcısına 21 beygir güç ve 250 Nm tork değeri daha sunabiliyor.
GT R Roadster da, Mercedes-Benz'in Cenevre'ye getirdiği önemli yeniliklerinden biri oldu.
Mercedes-Benz, GLC’nin dünya tanıtımı Cenevre Otomobil Fuarı’nda gerçekleştirdi.
MBUX-Mercedes-Benz Kullanıcı Deneyimi bilgi ve eğlence sistemi dahil edilen modelin ön yüzü ve arka kısmı markanın yeni tasarım anlayışına uygun olarak elden geçirildi.
Alman üreticinin dünya tanıtımını yaptığı bir diğer model olan CLA Shooting Brake modeli oldu.
Yeni V-Class'ı da ilk kez Cenevre'de sergileyen Mercedes, 9G-Tronic otomatik şanzımanı ilk kez modelde sundu.
Bunun dışında yeni OM 654 dizel motor V-Class’ta kullanılmaya başlanıyor. Farklı güç versiyonlarına sahip dört silindirli dizel motorun en güçlü versiyonu olan V 300 d, maksimum 239 beygir güç üretiyor.
Mercedes'in Formula E otomobili de fuarda yerini aldı.
Otomobil, Mercedes-Benz EQ Formula E takımının 2019/20 sezonundan itibaren ABB FIA Formula E Şampiyonası katılımını temsil ediyor.
MORGAN
Retro tarz otomobiller ile tanınan İngiliz üretici Morgan, fuarda Plus Six modelini sergiledi.
BMW'den alınan 6 silindirli bir motorla donatılan araç, 3 litrelik motorundan 335 beygir güç üretiyor. Otomobilin gücü ise 335 beygir olarak açıklanıyor.
NISSAN
Japon üretici Nissan, Qashqai modelinin geleceğine dair ipuçları veren IMQ konseptini sergiledi.
4558 mm uzunlupa ve 1940 mm genişliğe sahip konsept otomobil, Qashqai'den 134 mm geniş ve 164 mm daha uzun.
Otomobilde yer alan 1.5 litrelik benzinli motor pilleri şarj etmek için bir jenerator görevi görüyor. 335 beygir gücündeki IMQ, 700 Nm tork sunuyor.
PAL-V
Hollandalı üretici Pal-V, dünyanın ilk seri üretime hazır uçan arabası olan 'Liberty'yi fuarda sergiledi.
İki versiyonu bulunan aracın fiyatları da 299 bin euro ile 499 bin euro arasında değişiyor.
Aracı uçar vaziyetten karayolunda ilerleyecek hale getirmenin 5 ila 10 dakika arasındaki sürdüğü belirtiliyor.
Aracın karada 99 beygir gücündeki motoru ile bin kilometreden fazla yol yapabildiği belirtiliyor. Havada ise, 3 bin 500 metreye kadar yükselebilen Liberty'nin, 500 kilometre menzili bulunuyor.
PEUGEOT
Fransız üretici Peugeot, geçtiğimiz günlerde görsellerini yayınladığı b-segment hatchback modeli 208'i ilk kez Cenevre'de sergiledi.
Farklı versiyonları ile ziyaretçilerin beğenisine sunulan yeni 208, elektrikli bir versiyona sahip olması ile segmentine fark yaratacak gibi görünüyor.
Peugeot'un orta sınıf temsilcisi 508'de, Sport Engineered isimli bir versiyonu ile fuarda boy gösterdi.
Hibrit bir motora yer verilen otomobilin, 508 ürün gamının en güçlü versiyonunu oluşturduğu belirtiliyor.
PIECH
PININFARINA
RENAULT
Fransız Renault'un 29 yıldır yollarda olan küçük sınıf temsilcisi Clio, 5'inci nesli ile Cenevre'de yerini aldı.
Clio'nun tasarımının markanın daha büyük modelleri Megane ve Talisman'dan izler taşıdığı görülürken, yerini aldığı modele göre boyunun 14 mm kısaldığı ve yüksekliğinin de 30 mm alçaltıldığı açıklandı.
SEAT
İspanyol Seat'ın Volkswagen ID. hatchback ile kardeş olan modeli el-Born fuarda tanıtıldı. Tamamen elektrikli olan otomobil, 2020 yılının ilk yarısında satışa çıkacak.
Otomobil, Volkswagen ID. ile birlikte MEB platformunu paylaşıyor. el-Born'un 62kWh kapasiteye sahip pilleri, araca 420 kilometrelik menzil sunuyor.
Seat'tan yapılan açıklamada, pillerin yüzde 80 oranında dolumu için 47 dakikaya ihtiyaç duyulduğu kaydedildi.
SKODA
Volkswagen grubun MEB platformunda üretilecek bir başka model olan Skoda Vision iV, Cenevre otomobil severlerin beğenisine sunuldu.
2021'de satışa çıkacak elektrikli model, 82kWh kapasiteli pillerinden 302 beygir güç üretiyor.
TATA
VOLKSWAGEN
Volkswagen, 1960'lı yılların plaj aracı olarak ünlenen 'buggy' aracının, güncel versiyonu fuarda tanıttı.
ID. Buggy isimli elektrikli otomobil, markanın elektrikli araçları için geliştirdiği modüler elektrikli araç alt yapısında (MEB) plaformunda üretilecek.
Volkswagen T-Roc'un en güçlü versiyonu olan 'R' da fuarda ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.
Audi SQ2 ve Cupra Ateca gibi modelle alternatif olacak modelde, 296 beygir gücünde bir ünite görev yapacak.
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