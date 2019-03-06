Cenevre Otomobil Fuarı'na damga vuran tüm modeller!

Giriş: 06.03.2019 - 07:33 | Güncelleme:  

Kapılarını 89'un kez otomobil severlere açan Cenevre Otomobil Fuarı, birçok yeniliğe ev sahipliği yapıyor. Süperspor otomobillerin öne çıktığı etkinlikte en dikkat çeken modellerin başında ise Hollandalı bir firmanın tanıttığı uçan otomobil geliyor. Şimdi gelin Cenevre'de tanıtılan yeni modellere birlikte bakalım. Yiğitcan Yıldız'ın haberi..

  • 1İşte karşısınızda uçan araba! Cenevre otomobil fuarına uçan araba damga vurdu
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    ALFA ROMEO

    İtalyan üretici Alfa Romeo, kardeş markası Jeep'in Renegade modeli ile aynı platformu paylaşan bir SUV tanıttı.

     

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    Stelvio'nun altında konumlandırılan Alfa'nın ikinci SUV'u Tonale'de, hibrit bir versiyonun da olması bekleniyor. 

  • 3İşte karşısınızda uçan araba! Cenevre otomobil fuarına uçan araba damga vurdu
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  • 4İşte karşısınızda uçan araba! Cenevre otomobil fuarına uçan araba damga vurdu
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    ASTON MARTIN

    İngiliz spor otomobil üreticisi Aston Martin, Cenevre'de iki konsept model sergiledi. Vanquish Vision konseptinin DNA'sını daha önce tanıtılan Valkyrie'den aldığı belirtiliyor.

  • 5İşte karşısınızda uçan araba! Cenevre otomobil fuarına uçan araba damga vurdu
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  • 6İşte karşısınızda uçan araba! Cenevre otomobil fuarına uçan araba damga vurdu
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    Aston'un ürettiği bir diğer model olan 003, sadece 500 adet üretilecek. 

     

     

  • 7İşte karşısınızda uçan araba! Cenevre otomobil fuarına uçan araba damga vurdu
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    1 milyon poundluk fiyat etiketine sahip olması beklenen aracın, 2021 yılında üretimine başlanacak. Karbon fiber platform üzerine inşaa edilen aracın, bu sayede ağırlığının azaltıldığı kaydediliyor. 

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    Aynı zamanda, FlexFoil aerodinamik teknolojisine sahip 003, söz konusu teknolojiye sahip olan ilk otomobil unvanını taşıyor. 

  • 9İşte karşısınızda uçan araba! Cenevre otomobil fuarına uçan araba damga vurdu
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    Aston Martin'in fuarda tanıttığı diğer bir model ise elektrikli SUV konsepti Lagonda oldu. 

  • 10İşte karşısınızda uçan araba! Cenevre otomobil fuarına uçan araba damga vurdu
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  • 11İşte karşısınızda uçan araba! Cenevre otomobil fuarına uçan araba damga vurdu
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  • 12İşte karşısınızda uçan araba! Cenevre otomobil fuarına uçan araba damga vurdu
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    AUDI

    Cenevre'de tanıtılan ve Audi'nin ürün gamındaki beşinci elektrikli olan Q4 e-tron, Volkswagen Grubu'nun modüler elektrikli araç alt yapısına (MEB) kullanan ilk model olmasıyla dikkat çekiyor. 

  • 13İşte karşısınızda uçan araba! Cenevre otomobil fuarına uçan araba damga vurdu
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    Otomobilin 82kWh kapasiteye sahip pilleri, arka koltuklarını altında bulunuyor. Batarya ünitesinin ağırlığı ise 510 kg olarak açıklanıyor. 

  • 14İşte karşısınızda uçan araba! Cenevre otomobil fuarına uçan araba damga vurdu
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    Ön ve arka aksta iki adet elektrikli motoru bulunan araç, 302 beygir güç ve 460Nm tork değeri sunuyor. Q4 e-tron, 0'dan 100 kms hıza ise 6.3 saniyede çıkıyor. Otomobilin menzili ise 450 km olarak açıklanıyor. 

  • 15İşte karşısınızda uçan araba! Cenevre otomobil fuarına uçan araba damga vurdu
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    BUGATTI

    Fransız üretici Bugatti, La Voiture Noir modelini Cenevre'de sergiledi.

     

  • 16İşte karşısınızda uçan araba! Cenevre otomobil fuarına uçan araba damga vurdu
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    Fuara damga vuran modellerden biri olan otomobil, 16.7 milyon euroluk fiyat etiketiyle dikkat çekiyor. 

  • 17İşte karşısınızda uçan araba! Cenevre otomobil fuarına uçan araba damga vurdu
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    CITROEN

    Citroen'in tanıttığı AMI ONE konsepti, fuarda tanıtılan yavaş konsept otomobil oldu. 

     

  • 18İşte karşısınızda uçan araba! Cenevre otomobil fuarına uçan araba damga vurdu
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    435 kg ağırlığındaki otomobil, 2.5 metre uzunluğa sahip. Elektirkli aracın son hızı ise saatte 45 kilometre.

  • 19İşte karşısınızda uçan araba! Cenevre otomobil fuarına uçan araba damga vurdu
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    CUPRA

    Seat'ın bir süre önce ayrı bir marka olarak konumlandırdığı Cupra, ilk özgün modelini Cenevre'de sergileniyor.

  • 20İşte karşısınızda uçan araba! Cenevre otomobil fuarına uçan araba damga vurdu
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    Markanın 7 kişilik SUV'u Tarraco'nun coupe versiyonu gibi görünen Cupra Formentor'un, motor ve sürüş seçenekleri ile Seat modellerinden farklılaşacağı belirtiliyor. 

  • 21İşte karşısınızda uçan araba! Cenevre otomobil fuarına uçan araba damga vurdu
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    FERRARI 

    İtalyan üretici, 488 GTB’nin yerini almaya hazırlanan F8 Tributo’yı Cenevre'de tanıttı.

     

  • 22İşte karşısınızda uçan araba! Cenevre otomobil fuarına uçan araba damga vurdu
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    Otomobilin 3902 cc hacmindeki turbo beslemeli motoru, 720 beygir güç üretiyor.

     

  • 23İşte karşısınızda uçan araba! Cenevre otomobil fuarına uçan araba damga vurdu
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    Yerini aldığı modele göre yüzde 10 iyileştirilmiş aerodinamik özelliklere sahip model, 50 beygir daha güçlü olan motor ve 40 kg daha hafif karosere sahip.

  • 24İşte karşısınızda uçan araba! Cenevre otomobil fuarına uçan araba damga vurdu
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    HONDA

    ‘Honda e Prototype’ isimli elektrikli aracının dünya tanıtımını gerçekleştiren Japon üretici, 2025 yılına kadar Avrupa satışlarının tamamını elektrikli segmente taşımayı hedefliyor.

  • 25İşte karşısınızda uçan araba! Cenevre otomobil fuarına uçan araba damga vurdu
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    2017'de tanıtılan Urban EV Concept üzerine geliştirilen model, 200 km’ye kadar elektrikli menzil sunuyor ve  30 dakikada bataryasının yüzde 80'ini şarj edebiliyor.

  • 26İşte karşısınızda uçan araba! Cenevre otomobil fuarına uçan araba damga vurdu
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    Yaz aylarında resmi ön sipariş süreci başlayacak olan ‘Honda e Prototype’ için şimdiden 15 bin adet ön talep alındığı açıklandı.

  • 27İşte karşısınızda uçan araba! Cenevre otomobil fuarına uçan araba damga vurdu
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    KIA

    KIA'nın fuarda sergilediği elektrikli konsept aracı Imagine, Cenevre'nin dikkat çeken modellerinden biri oldu.

  • 28İşte karşısınızda uçan araba! Cenevre otomobil fuarına uçan araba damga vurdu
    28|82

    Koreli markanın hibrit modeli Niro'da makyajlanmış haliyle fuarda sergilenen modeller arasında yerini aldı.

  • 29İşte karşısınızda uçan araba! Cenevre otomobil fuarına uçan araba damga vurdu
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    LAMBORGHINI

    Aventador SVJ Roadster modeli İtalyan üreticinin standındaki en ilgi uyandıran model oldu.

  • 30İşte karşısınızda uçan araba! Cenevre otomobil fuarına uçan araba damga vurdu
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  • 31İşte karşısınızda uçan araba! Cenevre otomobil fuarına uçan araba damga vurdu
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    LEXUS

    Lexus, Cenevre Otomobil Fuarı’nda iki yeni modelinin avrupa prömiyerini gerçekleştirdi Bu modellerden Lexus LC Convertible konsepti, LC süper coupe’nin üstü açılan versiyonunu temsil ediyor. 

  • 32İşte karşısınızda uçan araba! Cenevre otomobil fuarına uçan araba damga vurdu
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    Lexus’un Cenevre’de sergilediği diğer model olan RC F Track Edition ise, Lexus’un yarışlardan edindiği deneyimi yola aktarmayı hedefliyor. Bu kapsamda otomobil, ağırlık tasarrufu için karbonfiber parçalara sahip olarak üretiliyor.

  • 33İşte karşısınızda uçan araba! Cenevre otomobil fuarına uçan araba damga vurdu
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    MCLAREN

    İngiliz üretici McLaren'in Speedtail modeli, markanın efsane otomobili F1’in devamı niteliğini taşıyor. 

  • 34İşte karşısınızda uçan araba! Cenevre otomobil fuarına uçan araba damga vurdu
    34|82

    403 kms son hıza sahip otomobil, Formula 1 teknolojisini caddelere taşımayı hedefliyor.

  • 35İşte karşısınızda uçan araba! Cenevre otomobil fuarına uçan araba damga vurdu
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  • 36İşte karşısınızda uçan araba! Cenevre otomobil fuarına uçan araba damga vurdu
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    MERCEDES 

    Mercedes'in ülkemize muhtemelen getirmeyeceği AMG GLE 53, Cenevre'de dikkat çeken modellerden biri oldu. 

     

  • 37İşte karşısınızda uçan araba! Cenevre otomobil fuarına uçan araba damga vurdu
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    GLE 63 gelene kadar markanın en hızlı SUV'u unvanını taşıyacak otomobil, 3 litrelik benzinli bir motorundan 435 beygir güç ve 520 Nm tork değerine sahip.

  • 38İşte karşısınızda uçan araba! Cenevre otomobil fuarına uçan araba damga vurdu
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    48 volt gücünde bir elektrik motoruda bulunan otomobil, bu sayede kullanıcısına 21 beygir güç ve 250 Nm tork değeri daha sunabiliyor. 

  • 39İşte karşısınızda uçan araba! Cenevre otomobil fuarına uçan araba damga vurdu
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    GT R Roadster da, Mercedes-Benz'in Cenevre'ye getirdiği önemli yeniliklerinden biri oldu.

  • 40İşte karşısınızda uçan araba! Cenevre otomobil fuarına uçan araba damga vurdu
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  • 41İşte karşısınızda uçan araba! Cenevre otomobil fuarına uçan araba damga vurdu
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  • 42İşte karşısınızda uçan araba! Cenevre otomobil fuarına uçan araba damga vurdu
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    Mercedes-Benz, GLC’nin dünya tanıtımı Cenevre Otomobil Fuarı’nda gerçekleştirdi. 

  • 43İşte karşısınızda uçan araba! Cenevre otomobil fuarına uçan araba damga vurdu
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    MBUX-Mercedes-Benz Kullanıcı Deneyimi bilgi ve eğlence sistemi dahil edilen modelin ön yüzü ve arka kısmı markanın yeni tasarım anlayışına uygun olarak elden geçirildi.

  • 44İşte karşısınızda uçan araba! Cenevre otomobil fuarına uçan araba damga vurdu
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    Alman üreticinin dünya tanıtımını yaptığı bir diğer model olan CLA Shooting Brake modeli oldu.

  • 45İşte karşısınızda uçan araba! Cenevre otomobil fuarına uçan araba damga vurdu
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  • 46İşte karşısınızda uçan araba! Cenevre otomobil fuarına uçan araba damga vurdu
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    Yeni V-Class'ı da ilk kez Cenevre'de sergileyen Mercedes, 9G-Tronic otomatik şanzımanı ilk kez modelde sundu.

  • 47İşte karşısınızda uçan araba! Cenevre otomobil fuarına uçan araba damga vurdu
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    Bunun dışında yeni OM 654 dizel motor V-Class’ta kullanılmaya başlanıyor. Farklı güç versiyonlarına sahip dört silindirli dizel motorun en güçlü versiyonu olan V 300 d, maksimum 239 beygir güç üretiyor. 

  • 48İşte karşısınızda uçan araba! Cenevre otomobil fuarına uçan araba damga vurdu
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    Mercedes'in Formula E otomobili de fuarda yerini aldı. 

     

     

  • 49İşte karşısınızda uçan araba! Cenevre otomobil fuarına uçan araba damga vurdu
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    Otomobil, Mercedes-Benz EQ Formula E takımının 2019/20 sezonundan itibaren ABB FIA Formula E Şampiyonası katılımını temsil ediyor. 

  • 50İşte karşısınızda uçan araba! Cenevre otomobil fuarına uçan araba damga vurdu
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    MORGAN

    Retro tarz otomobiller ile tanınan İngiliz üretici Morgan, fuarda Plus Six modelini sergiledi.

     

  • 51İşte karşısınızda uçan araba! Cenevre otomobil fuarına uçan araba damga vurdu
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    BMW'den alınan 6 silindirli bir motorla donatılan araç, 3 litrelik motorundan 335 beygir güç üretiyor. Otomobilin gücü ise 335 beygir olarak açıklanıyor.

  • 52İşte karşısınızda uçan araba! Cenevre otomobil fuarına uçan araba damga vurdu
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    NISSAN

    Japon üretici Nissan, Qashqai modelinin geleceğine dair ipuçları veren IMQ konseptini sergiledi.

     

  • 53İşte karşısınızda uçan araba! Cenevre otomobil fuarına uçan araba damga vurdu
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    4558 mm uzunlupa ve 1940 mm genişliğe sahip konsept otomobil, Qashqai'den 134 mm geniş ve 164 mm daha uzun.

     

     

  • 54İşte karşısınızda uçan araba! Cenevre otomobil fuarına uçan araba damga vurdu
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    Otomobilde yer alan 1.5 litrelik benzinli motor pilleri şarj etmek için bir jenerator görevi görüyor. 335 beygir gücündeki IMQ, 700 Nm tork sunuyor. 

  • 55İşte karşısınızda uçan araba! Cenevre otomobil fuarına uçan araba damga vurdu
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    PAL-V 

    Hollandalı üretici Pal-V, dünyanın ilk seri üretime hazır uçan arabası olan 'Liberty'yi fuarda sergiledi. 

     

  • 56İşte karşısınızda uçan araba! Cenevre otomobil fuarına uçan araba damga vurdu
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    İki versiyonu bulunan aracın fiyatları da 299 bin euro ile 499 bin euro arasında değişiyor. 

     

     

  • 57İşte karşısınızda uçan araba! Cenevre otomobil fuarına uçan araba damga vurdu
    57|82

    Aracı uçar vaziyetten karayolunda ilerleyecek hale getirmenin 5 ila 10 dakika arasındaki sürdüğü belirtiliyor.

  • 58İşte karşısınızda uçan araba! Cenevre otomobil fuarına uçan araba damga vurdu
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    Aracın karada 99 beygir gücündeki motoru ile bin kilometreden fazla yol yapabildiği belirtiliyor. Havada ise, 3 bin 500 metreye kadar yükselebilen Liberty'nin, 500 kilometre menzili bulunuyor.

  • 59İşte karşısınızda uçan araba! Cenevre otomobil fuarına uçan araba damga vurdu
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    PEUGEOT 

    Fransız üretici Peugeot, geçtiğimiz günlerde görsellerini yayınladığı b-segment hatchback modeli 208'i ilk kez Cenevre'de sergiledi.

  • 60İşte karşısınızda uçan araba! Cenevre otomobil fuarına uçan araba damga vurdu
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    Farklı versiyonları ile ziyaretçilerin beğenisine sunulan yeni 208, elektrikli bir versiyona sahip olması ile segmentine fark yaratacak gibi görünüyor.  

  • 61İşte karşısınızda uçan araba! Cenevre otomobil fuarına uçan araba damga vurdu
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    Peugeot'un orta sınıf temsilcisi 508'de, Sport Engineered isimli bir versiyonu ile fuarda boy gösterdi.

  • 62İşte karşısınızda uçan araba! Cenevre otomobil fuarına uçan araba damga vurdu
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    Hibrit bir motora yer verilen otomobilin, 508 ürün gamının en güçlü versiyonunu oluşturduğu belirtiliyor.  

  • 63İşte karşısınızda uçan araba! Cenevre otomobil fuarına uçan araba damga vurdu
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  • 64İşte karşısınızda uçan araba! Cenevre otomobil fuarına uçan araba damga vurdu
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    PIECH

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    PININFARINA

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  • 69İşte karşısınızda uçan araba! Cenevre otomobil fuarına uçan araba damga vurdu
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    RENAULT 

    Fransız Renault'un 29 yıldır yollarda olan küçük sınıf temsilcisi Clio, 5'inci nesli ile Cenevre'de yerini aldı.

  • 70İşte karşısınızda uçan araba! Cenevre otomobil fuarına uçan araba damga vurdu
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    Clio'nun tasarımının markanın daha büyük modelleri Megane ve Talisman'dan izler taşıdığı görülürken, yerini aldığı modele göre boyunun 14 mm kısaldığı ve yüksekliğinin de 30 mm alçaltıldığı açıklandı.

  • 71İşte karşısınızda uçan araba! Cenevre otomobil fuarına uçan araba damga vurdu
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    SEAT

    İspanyol Seat'ın  Volkswagen ID. hatchback ile kardeş olan modeli el-Born fuarda tanıtıldı. Tamamen elektrikli olan otomobil, 2020 yılının ilk yarısında satışa çıkacak.  

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    Otomobil, Volkswagen ID. ile birlikte MEB platformunu paylaşıyor. el-Born'un 62kWh kapasiteye sahip pilleri, araca 420 kilometrelik menzil sunuyor.

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    Seat'tan yapılan açıklamada, pillerin yüzde 80 oranında dolumu için 47 dakikaya ihtiyaç duyulduğu kaydedildi.

     

  • 74İşte karşısınızda uçan araba! Cenevre otomobil fuarına uçan araba damga vurdu
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    SKODA

    Volkswagen grubun MEB platformunda üretilecek bir başka model olan Skoda Vision iV, Cenevre otomobil severlerin beğenisine sunuldu.

     

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    2021'de satışa çıkacak elektrikli model, 82kWh kapasiteli pillerinden 302 beygir güç üretiyor. 

  • 77İşte karşısınızda uçan araba! Cenevre otomobil fuarına uçan araba damga vurdu
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  • 78İşte karşısınızda uçan araba! Cenevre otomobil fuarına uçan araba damga vurdu
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    TATA

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    VOLKSWAGEN

    Volkswagen, 1960'lı yılların plaj aracı olarak ünlenen 'buggy' aracının, güncel versiyonu fuarda tanıttı.  

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    ID. Buggy isimli elektrikli otomobil, markanın elektrikli araçları için geliştirdiği modüler elektrikli araç alt yapısında (MEB) plaformunda üretilecek. 

  • 81İşte karşısınızda uçan araba! Cenevre otomobil fuarına uçan araba damga vurdu
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    Volkswagen T-Roc'un en güçlü versiyonu olan 'R' da fuarda ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.  

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    Audi SQ2 ve Cupra Ateca gibi modelle alternatif olacak modelde, 296 beygir gücünde bir ünite görev yapacak.

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