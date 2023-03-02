Cengiz Bozkurt: Bölgedeki felaketi daha iyi anlamış olduk

"YARALARI SARMAYA ÇALIŞIYORUZ"



İskenderun'da da 'Dayanışma Gönüllüleri' ile faaliyet gösterdiklerini aktaran Bozkurt, şöyle konuştu: Biz, bağışçıların gönderdiği çadırları, erzakları, suları insanlara ulaştırıyoruz. Biz de elimizden geldiği kadar buradaki insanlarla istişare ederek onların fikrini alarak, onları bu dayanışma sürecine ortak ederek bu yaraları sarmaya çalışıyoruz. Vicdanı olan bir sürü genç arkadaş buradayız. Hayat normale döndü gibi görünüyor ama normale dönmüş değil. Ben genelde insanların barınması, yiyecek yardımı, yemek gibi konularda destek sunmaya çalışıyorum.