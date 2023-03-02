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Cengiz Bozkurt: Bölgedeki felaketi daha iyi anlamış olduk

Cengiz Bozkurt, 11 ilimizi etkileyen yıkıcı depremlerin ardından depremzedelere yardım etmek için önce Kahramanmaraş'a ardından da İskenderun'a gitti. Yaklaşık 20 gündür bölgede olduğunu dile getiren ünlü oyuncu, "Canlı gözle gördükten sonra bölgedeki felaketi daha iyi anlamış olduk" açıklamasını yaptı

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AA

  • Yaşanan deprem felaketlerinin ardından Türkiye ve dünyadan gönüllü yardım ekipleri afet bölgelerinde çalışmalarını sürdürüyor. Yardım ekipleri içinde kamuoyunun tanıdığı bazı ünlü isimler de sahadaki faaliyetleriyle dikkat çekiyor.
  • Cengiz Bozkurt: Bölgedeki felaketi daha iyi anlamış olduk - Deprem haberleri

    Cengiz Bozkurt, eşi Hatice Kavak Bozkurt'un memleketi Kahramanmaraş ile başladığı yardım faaliyetlerini İskenderun'da sürdürüyor.
  • Cengiz Bozkurt: Bölgedeki felaketi daha iyi anlamış olduk - Deprem haberleri

    "BÖLGEDEKİ FELAKETİ DAHA İYİ ANLAMIŞ OLDUK"

    1999 Gölcük Depremi sonrası oluşturulan 'Dayanışma Gönüllüleri' grubu ile birlikte çalışan ünlü oyuncu, yaklaşık 20 gündür bölgede olduğunu söyledi.

    İlk olarak eşinin memleketi olan Kahramanmaraş'a gittiğini anlatan Cengiz Bozkurt, "Eşimin köyü olan Çiğli Köyü'ne gittik. Köyün ortasından fay geçmiş. Orada da evler yıkıldı. İlk olarak oraya müdahale ettik. Enkaz altından çıkarılanlar vardı. 30'un üzerinde kayıp var. Oraya odun ve erzak ulaştırdık. Kahramanmaraş merkezdeki yıkımı da gördüm. Canlı gözle gördükten sonra bölgedeki felaketi daha iyi anlamış olduk. Pazarcık, Adıyaman ve Hatay'a geçtim. Hatay'da Samandağ, Defne ve Antakya merkezde beşer, altışar gün kalarak İskenderun'a geçtim" dedi.
  • Cengiz Bozkurt: Bölgedeki felaketi daha iyi anlamış olduk - Deprem haberleri

    "YARALARI SARMAYA ÇALIŞIYORUZ"

    İskenderun'da da 'Dayanışma Gönüllüleri' ile faaliyet gösterdiklerini aktaran Bozkurt, şöyle konuştu: Biz, bağışçıların gönderdiği çadırları, erzakları, suları insanlara ulaştırıyoruz. Biz de elimizden geldiği kadar buradaki insanlarla istişare ederek onların fikrini alarak, onları bu dayanışma sürecine ortak ederek bu yaraları sarmaya çalışıyoruz. Vicdanı olan bir sürü genç arkadaş buradayız. Hayat normale döndü gibi görünüyor ama normale dönmüş değil. Ben genelde insanların barınması, yiyecek yardımı, yemek gibi konularda destek sunmaya çalışıyorum.
  • Cengiz Bozkurt: Bölgedeki felaketi daha iyi anlamış olduk - Deprem haberleri

    Bozkurt, deprem bölgesinde ihtiyaç olduğu sürece yardım etmeyi sürdüreceğini de sözlerine ekledi.

    Fotoğraflar: AA

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