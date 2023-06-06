"KALK MASADAN DEYİP KÜFÜR ETTİ"

Duruşmaya gelen şikâyetçi Mustafa Can, 71 yaşında olduğunu bu olayın neden yaşandığını halen anlayamadığını belirterek "Romanların seslerindeki özel yeteneklerinden bahsettim. Aşağılamak değil, övmek amaçlıydı. Cengiz Bey’e 'Orhan Gencebay da Romanlık varmış doğru mu' dedim. Ellerini yumruk yaparak dişlerini sıkarak 'Kalk masadan’ diyerek küfür etti. Ne olduğunu anlamadım. Tolga Yüce ve ve diğerleri beni kaldırıp apar topar götürdü" dedi.

Mustafa Can

Dışarı çıktıktan sonra Esra Sönmezer’in kendisini sakinleştirdiğini ve tam gitmek üzereyken Cengiz Kurtoğlu’nun üzerine doğru geldiğini ifade eden Mustafa Can, "Cengiz yanında 3 - 4 kişiyle üstüme geldi. Sinkaflı küfürler ediyordu. Esra, önüme geçti. Onun yanındakilerden biri Esra’yı aradan çekti ve bir başka kişi benim arkadan ellerimi tuttu. Servis bıçağı elindeyken yumruk attı. Servis bıçağı gördüğüme eminim. Bir kere sallayınca bıçak burnuma geldi, kendimi geri çekerken ikinci kez salladı, bu kez sol yanağıma geldi. Yüzümden kan gelince karakola gittim. Polisler beni hastaneye götürdükten sonra ifademi aldılar. Burnumdaki kesi derindi. Yüzümdeki kesi derin değildi. Geri çekilmeseydim boğazıma gelecekti. Yaşanan olay nedeniyle yüzümde iz kaldı. İz yüzünden Rusya’ya tedavi olmaya gittim, özel tedavileri gördüm" diyerek şikâyetçi oldu.