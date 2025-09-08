Habertürk
        Cengiz Ünder'den Beşiktaş paylaşımı - Beşiktaş Haberleri

        Cengiz Ünder'den Beşiktaş paylaşımı

        Fenerbahçe'den Beşiktaş'a kiralık olarak transferi gerçekleşen Cengiz Ünder, sosyal medya hesabında Siyah Beyazlılar'la ilgili paylaşımda bulundu.

        Giriş: 08.09.2025 - 16:41 Güncelleme: 08.09.2025 - 16:41
        Cengiz Ünder'den Beşiktaş paylaşımı!
        Beşiktaş'ın kiralık olarak renklerine bağladığı 28 yaşındaki futbolcu Cengiz Ünder, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda yeni bir sayfa açtığını belirtti.

        "HERKESİN BİLDİĞİ CENGO'YU TEKRAR GÖSTERECEĞİM"

        "Bundan iki sene önce hedeflerimle beraber dönmüştüm ülkeme. Bu sürede benden bekleneni her zaman sahaya yansıtma fırsatı bulamadım ama her an, her dakika elimden gelenin en iyisini sahaya koydum. Kariyerimin yeni sayfasına geçerken önceden olduğu gibi kulağım yine tüm dedikodulara kapalı. Hayallerimi gerçekleştirmek adına büyük bir adım atıyor, herkesin bildiği Cengo'yu tekrar göstermek için yeni bir başlangıç yapıyorum."

