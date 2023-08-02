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Genç yaştaki başarısı ile Başakşehir'den Roma'ya transfer olan Cengiz Ünder, bir dönem Premier Lig'de Leicester City formasını da terletti. Son olarak Marsilya'da forma giyen Ünder, Fenerbahçe'nin yaptığı teklifi kabul edip ülkesine dönme kararı aldı. 26 yaşında olan genç futbolcu Fenerbahçe ile sözleşme imzalamasının ardından sarı lacivertli formayı giyecek.