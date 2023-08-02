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        Haberler Gündem Cengiz Ünder'den Fenerbahçe'ye olumlu yanıt! Cengiz Ünder kimdir, kaç yaşında ve hangi mevkide oynuyor?

        Cengiz Ünder, Fenerbahçe yolunda! Cengiz Ünder kimdir, kaç yaşında ve hangi mevkide oynuyor?

        Fransız devi Marsilya'da forma giyen Cengiz Ünder'in Fenerbahçe'nin yoğun ısrarına cevabı olumlu oldu. Ünlü oyuncunun teklifi kabul etmesi ile birlikte transfer işlemi başlıyor. 26 yaşındaki oyuncu 6 sezonun ardından ülkesine geri dönüyor. Peki, Cengiz Ünder için ödenen bonservis bedeli ne kadar? Transfer haberi ile ilgili detayları haberimizde derledik...

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        Habertürk
        Giriş: 02.08.2023 - 11:49
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        Genç yaştaki başarısı ile Başakşehir'den Roma'ya transfer olan Cengiz Ünder, bir dönem Premier Lig'de Leicester City formasını da terletti. Son olarak Marsilya'da forma giyen Ünder, Fenerbahçe'nin yaptığı teklifi kabul edip ülkesine dönme kararı aldı. 26 yaşında olan genç futbolcu Fenerbahçe ile sözleşme imzalamasının ardından sarı lacivertli formayı giyecek.

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        12 MİLYON EURO BONSERVİS!

        Fransa ba sınında çıkan haberlere göre Fenerbahçe, Cengiz Ünder transferi için 12 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. İki kulüp ödeme koşullarında anlaşamamıştı. En son gelen bilgilere göre anlaşma sağlandı.

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        GEÇTİĞİMİZ SEZONKİ PERFORMANSI

        Marsilya'da geçtiğimiz sezon 46 maçta forma giyen Cengiz Ünder, 32 kez ilk 11'de görev aldı. Başarılı futbolcu 5 gol 4 asistlik performans sergiledi.

        Haberi Hazırlayan: Mirac Tunc
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