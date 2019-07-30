Cengiz Ünder'e yeni sözleşme

Avrupa transferinin gözde isimlerinden Cengiz Ünder, Roma'da kalıyor. İtalyan kulübü, 2022 yılında sözleşmesi bitecek olan 22 yaşındaki futbolcu ile masaya oturacak.
Roma'nın milli futbolcuya iyileştirilmiş yeni bir anlaşma sunacağı belirtildi. Yeni sözleşmenin ise 3 yıllık olacağı ifade edildi.
Cengiz Ünder, 2017 yılında 14 milyon 200 bin euro karşılığında Medipol Başakşehir'den Roma'ya transfer olmuştu.
İtalyan ekibi ile 65 maça çıkan milli futbolcu, 14 kez fileleri sarstı, 13 de gol pası verdi.
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