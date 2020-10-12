Dün gece 1-1'lik beraberlikle sonuçlanan Rusya maçının ardından Cengiz Ünder ismi araştırılmaya başlandı. Milli takımın parlayan yıldızı Cengiz Ünder maçtaki mücadelesiyle takdirleri topladı. Peki herkesin konuştuğu Cengiz Ünder kimdir? Cengiz ünder nereli ve kaç yaşında? Cengiz Ünder hangi takımda oynuyor?

CENGİZ ÜNDER KİMDİR?

14 Temmuz 1997'de Balıkesir'de dünyaya gelen Cengiz Ünder, kanat mevkisinde forma giyen Türk millî futbolcudur.Cengiz Ünder, 2007-2013 yılları arasında Bucaspor akademisinde forma giydi.2013 yılında yeniden yapılanmaya giden Altınordu altyapısına transfer oldu ve 2014 yılına kadar Gümüşordu adı verilen takımda forma giydikten sonra 2014 yılında A takıma alındı. İlk maçına Türkiye Kupası'nda 24 Eylül 2014 tarihinde Menemen Belediyespor karşısında çıktı ve 80 dakika süre aldı. 2016-2017 sezonu transfer döneminde 700 bin Euro karşılığında Başakşehir'e transfer oldu.13 Temmuz 2017 tarihinde 15 milyon Euro karşılığında 5 yıllık sözleşme imzalayacak Serie A ekiplerinde Roma'ya transfer oldu. Altınordu da altyapısından yetiştirdiği Cengiz'in transfer ücretinin %30'unu aldı.

CENGİZ ÜNDER HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

20 Eylül 2020 tarihinde Roma'dan Leicester City'ye satın alma opsiyonuyla kiralık olarak transfer oldu.

Leicester City ile ilk maçına 4 Ekim 2020'de ligde oynanan West Ham United maçıyla çıktı.

CENGİZ ÜNDER MİLLİ TAKIM KARİYERİ

Cengiz Ünder, millî forma ile ilk maçında 17 yaşında çıktı. U-18'de toplam 6 maçta forma giydi. İlk golünü Makedonya'ya karşı attı. U-19'a geçtiğinde Avrupa 19 Yaş Altı Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde forma giydi. İlk golünü Gürcistan'a karşı kaydetti. 2 maç sonra Ukrayna U-19'a karşı oynanan ve 3-4 galip gelinen maçta 1 gol 1 asistlik performans gösterdi ve maçın kilit isimlerinden bir tanesi oldu. Bir maç sonra İsviçre U-19 deplasmanında 2 gol birden attı. Türkiye U-19 bu maçta 1-4 galip geldi. Bir sonraki maçta İsrail U-19'u 1-0 yendikleri maçta tek golün asistini yaptı. U-19'da toplam 12 maç forma giydi, 1024 dakika süre aldı. 6 gol atıp 3 asist yaptı. U-21'e geçti, 3 maç forma şansı buldu. 258 dakika süre aldı gol veya asist yapamadı.

Türkiye millî futbol takımına ilk kez 19 yaşında çağrıldı. İlk kez Türkiye'nin Kosova'yı 2-0 mağlup ettiği maçta 14 dakika süre aldı. İlk golünü 27 Martta Moldova'ya karşı oynanan hazırlık mücadelesinin 52. dakikasında kaydetti. Dünya Kupası Elemeleri'nde de 1 gol kaydetti.