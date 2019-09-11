A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası H Grubu 6. hafta maçında Moldova'yı deplasmanda 4-0 yenerek 5. galibiyetini alırken mücadeleye Cenk Tosun damga vurdu! 37. ve 79. dakikalarda sahne alarak iki gol atan Cenk Tosun, UEFA'nın anketine girmeyi başardı.
UEFA'nın şampiyonayla ilgili Twitter hesabından başlatılan ve "En iyi bireysel performans kimindi?" sorusunun yöneltildiği ankette, milli futbolcu Cenk Tosun'un yanı sıra Portekizli Cristiano Ronaldo, İngiliz Jadon Sancho ve Kosovalı Valon Berisha yer aldı.
Anketin sonuçları yarın belli olacak.
15. GOLÜNÜ KAYDETMİŞTİ
Moldova karşılaşmasının birinci ve üçüncü golünü kaydeden Cenk Tosun, A Milli Takım'daki gol sayısını 15'e çıkardı.
İngiltere Premier Lig takımlarından Everton'da forma giyen 28 yaşındaki oyuncu, ay-yıldızlı formayla çıktığı 40 maçta toplam 15 kez fileleri havalandırdı.
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