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"ÇOK KRAL HAREKET!"

27 yaşındaki futbolcu, bu kez sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlardaki anlamlı detayla gündeme geldi. Ece Tosun ile karelerini sosyal medya hesabından paylaşan Cenk Tosun'un eşini her fotoğrafta kalbine etiketlediği görülüyor. Takipçilerinin dikkatinden kaçmayan bu detay, "Çok kral hareket", "Vay be kalbine etiketlemiş" ve "Örnek erkek, maşallah" gibi yorumların yapılmasına neden oldu.