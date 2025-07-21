Cenk Tosun: Herkes yüzde yüzünü veriyor

Hazırlık maçında Portekiz 2. lig ekiplerinden Uniao de Leiria'yı 2-0 mağlup eden Fenerbahçe'nin forvet oyuncusu Cenk Tosun, galibiyeti değerlendirdi.

Albufeira Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarına konuşan Cenk, UEFA Şampiyonlar Ligi elemesine hazır olmak istediklerini belirtti.

"HERKES YÜZDE YÜZÜNÜ VERİYOR"

Kampın çok güzel geçtiğini dile getiren tecrübeli oyuncu, "Takımdaki hava gerçekten çok güzel. Çalışmalar çok iyi, arkadaşlarımı da kutluyorum. Herkes yüzde yüzünü veriyor ve çok iyi çalışıyoruz. Bugünkü maç da güzel geçti. Böyle gün gün gidiyoruz. Hazırlık maçlarının hepsini kazanıp, inşallah Şampiyonlar Ligi elemsine hazır olmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

REKLAM

Yeni transfer mevkidaşı Jhon Duran'a ilişkin soruya Cenk, "Genç bir oyuncu. Bize fayda sağlayacak herkesi gerçekten çok sıcak karşılıyoruz. Jhon da onlardan biri. Gerçekten çok iyi bir çocuk. Hemen bizimle kaynaştı. Biraz daha geç katıldığı için maçlarda oynaması için şu anda hazır değil ama yakında o da bize katılıp hazırlık maçlarında oynayacaktır. Geldiği için mutluyuz. Takıma fayda sağlarsa süper olur." yanıtını verdi.

Şans verilmesi durumunda elinden geleni yaptığını aktaran Cenk, şöyle devam etti:

"Ben her zaman bana şans verildiğinde elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Bugün de oynadım. Oynadığım 25 dakikada takıma faydalı olmaya çalıştım. Ama benden daha önemli olan bugün takımın güzel bir görüntü vermesi ve kazanmasıydı. Faydalı olabildiğim kadar olmak istiyorum. Karar hocanın tabi. Bana o şansı verdiğinde ben her zaman yüzde yüzümü vermeye hazırım."