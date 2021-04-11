Beşiktaş'ta Cenk Tosun, Erzurum maçında şanssızlık yaşadı. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Cenk Tosun, 66. dakikada Ghezzal'ın attığı golün asistini yaparken golden bir süre sonra sakatlık yaşadı. Acılar içinde yerde kalan Cenk, 76. dakikada sedyeyle oyundan çıkmak zorunda kaldı.

beIN SPORTS'un haberine diz kapağı dönen Cenk Tosun sezonu kapattı. Maçın ardından konuşan Sergen Yalçın da Cenk Tosun'un sakatlığının ağır olduğunu duyurdu. Yalçın "Allah şifa versin. Sezonu kapattı. İnşallah en kısa sürede... 6 ay 7 ay bilmiyoruz ne kadar sürer ama çok geçmiş olsun. Söyleyecek de başka bir şey yok" ifadelerini kullandı.