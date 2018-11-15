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Central Park'ın davetsiz misafiri Mandarin ördeği parkın maskotu oldu

15.11.2018 - 09:41 | Güncelleme: AA

Genellikle Doğu Asya'da görülen bir tür olan Mandarin ördeği New York'ta bulunan Central Park'ta ziyaretçilerin dikkatini çekiyor

  • 1 Central Park'ın davetsiz misafiri Mandarin ördeği parkın maskotu oldu
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    New York'un gözde turizm merkezlerinden Central Park'ta birdenbire ortaya çıkan Mandarin ördeği görenleri hem şaşırtıyor hem de kendine hayran bırakıyor.

     

  • 2 Central Park'ın davetsiz misafiri Mandarin ördeği parkın maskotu oldu
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    AA'nın haberine göre kentin merkezinde yer alan, gölleri ve yeşil alanıyla ünlü Central Park'ta son günlerde dikkat çekici bir unsur daha var.

     

  • 3 Central Park'ın davetsiz misafiri Mandarin ördeği parkın maskotu oldu
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    Normalde Doğu Asya bölgesinde yaşayan ve rengarenk tüyleriyle görenlerde hayranlık uyandıran Mandarin ördeği, Central Park'ın davetsiz misafiri olarak ilk kez 10 Ekim'de fark edildi.

  • 4 Central Park'ın davetsiz misafiri Mandarin ördeği parkın maskotu oldu
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    O günden bu yana parkın maskotu haline gelen ve parktaki varlığı "sıra dışı bir durum" olarak nitelendirilen ördek, turistlerin olduğu kadar New Yorkluların da dikkatini çekiyor.

     

  • 5 Central Park'ın davetsiz misafiri Mandarin ördeği parkın maskotu oldu
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    Ördeği görmek isteyen öğrenciler için parka özel geziler düzenleniyor. Hem yerli hem de yabancı basın, görüntü ve fotoğraf alabilmek için parka akın ediyor.

     

  • 6 Central Park'ın davetsiz misafiri Mandarin ördeği parkın maskotu oldu
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    Ördek, göletteki diğer kaz ve ördeklerle doğanın keyfini çıkarıyor.

  • 7 Central Park'ın davetsiz misafiri Mandarin ördeği parkın maskotu oldu
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    Kuşun parka nasıl geldiği ise henüz belirlenemezken, kuşlarla ilgilenen kişiler ördeğin ya bir evden kaçtığını ya da çevredeki bir yerden parka uçtuğunu düşünüyor.

  • 8 Central Park'ın davetsiz misafiri Mandarin ördeği parkın maskotu oldu
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    New York'ta evde ördek beslemek yasal değil.

  • 9 Central Park'ın davetsiz misafiri Mandarin ördeği parkın maskotu oldu
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  • 12 Central Park'ın davetsiz misafiri Mandarin ördeği parkın maskotu oldu
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  • 13 Central Park'ın davetsiz misafiri Mandarin ördeği parkın maskotu oldu
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  • 14 Central Park'ın davetsiz misafiri Mandarin ördeği parkın maskotu oldu
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  • 15 Central Park'ın davetsiz misafiri Mandarin ördeği parkın maskotu oldu
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  • 16 Central Park'ın davetsiz misafiri Mandarin ördeği parkın maskotu oldu
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  • 21 Central Park'ın davetsiz misafiri Mandarin ördeği parkın maskotu oldu
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