Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Televizyon
ABONE OL

Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu oyuncuları kim? Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu konusu ne, nerede çekildi?

Tüm zamanların en iyi haltercisi olarak anılan Naim Süleymanoğlu'nun hayat hikayesinden yola çıkılarak çekilen Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filmi bu akşam TRT 1 de seyirciyle buluşuyor. Vizyona girdiği tarihten itibaren geniş izleyici kitleleri tarafından seyredilen Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filmi oyuncuları kim? Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu konusu ne, nerede çekildi?

Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu oyuncuları kim? Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu konusu ne, nerede çekildi?

2019 yılında beyaz perdeyle buluşan Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filminin yapımcılığını, Ayla ve Müslüm filmlerinin de yapımcısı olan Mustafa Uslu yapıyor. Filmin senaryosu Barış Pirhasan'a, yönetmenliği ise Özer Feyzioğlu'na ait.

CEP HERKÜLÜ: NAİM SÜLEYMANOĞLU KONUSU NE?

Çekimleri Avustralya’nın Melburn şehriyle, Bulgaristan, Türkiye, Moskova, Brezilye, İngiltere ve ABD’de gerçekleşen Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu, ülkemiz ve dünya spor tarihine adını altın harflerle yazdıran efsanevi halterci Naim Süleymanoğlu’nun hayat hikayesini konu ediyor. İlk Dünya Rekoru’na imza attığında 15 yaşında olan, spor kariyerine 7 Dünya Rekoru,üç farklı olimpiyatta kazandığı 3 Olimpiyat Altın Madalya, 6 Avrupa Şampiyonluğu ile 7 tane Dünya Şampiyonluğu ve daha nice başarılar sığdıran Naim Süleymanoğlu’nun hayatının anlatıldığı filmde, Süleymanoğlu’na Hayat Van Eck hayat veriyor.

CEP HERKÜLÜ: NAİM SÜLEYMANOĞLU OYUNCULARI KİM?

Hayat Van Eck - Naim Süleymanoğlu
Yetkin Dikinciler - Süleyman Süleymanoğlu
Selen Öztürk - Hatice Süleymanoğlu
Gürkan Uygun - Enver Türkileri
İsmail Hacıoğlu - Mehmet Tunç
Uğur Güneş - Cemal Tunalı
Renan Bilek - Remzi
Barış Kıralioğlu - Turgut Özal
Bülent Alkış - Atalay Göktuna
Levent Ülgen - Can Pulak
Berat Yenilmez - Selim Egeli

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Camdaki Kız yeni sezon oyuncuları kim? Camdaki Kız hikayesi nedir? İşte merak edilenler...
TELEVİZYON Camdaki Kız yeni sezon oyuncuları tam kadro!
Kazara Aşk ne zaman, hangi gün yayınlanıyor? Kazara Aşk Oyuncu kadrosu ve konusu...
TELEVİZYON Kazara Aşk oyuncuları ve konusu ne?
İçimizden Biri 1. bölüm fragmanı yayınlandı! İçimizden Biri 12 Eylül'de başlıyor! İşte oyuncuları
TELEVİZYON İçimizden Biri 1. bölüm fragmanı yayınlandı!
TV Yayın akışı 9 Eylül 2021 Perşembe! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı
TELEVİZYON TV Yayın akışı 9 Eylül 2021
Netflix, 'La Casa De Papel' için spoiler veren izleyicileri rehin aldı! - Magazin haberleri
TELEVİZYON Spoiler veren izleyicileri rehin aldılar!
MasterChef 2021 eleme adayları kimler? 8 Eylül MasterChef’te ilk dokunulmazlığı kim kazandı?
TELEVİZYON İşte MasterChef 2021'de eleme adayları
SONUÇLAR - 8 Eylül Reyting sonuçları 2021 Çarşamba... Dizi reyting sıralamasında kim birinci oldu?
TELEVİZYON Dün reytinglerde kim birinci oldu?
Bayi Toplantısı oyuncuları kim? Bayi Toplantısı nerede çekildi, konusu nedir?
TELEVİZYON Bayi Toplantısı oyuncuları ve konusu
Bizum Hoca 2 oyuncuları kim, nerede çekildi? Bizum Hoca 2 konusu ne?
TELEVİZYON Bizum Hoca 2 oyuncuları ve konusu
Düğüm Salonu oyuncuları kim? Düğüm Salonu filmi nerede çekildi, konusu ne?
TELEVİZYON Düğüm Salonu oyuncuları ve konusu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.