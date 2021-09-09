2019 yılında beyaz perdeyle buluşan Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filminin yapımcılığını, Ayla ve Müslüm filmlerinin de yapımcısı olan Mustafa Uslu yapıyor. Filmin senaryosu Barış Pirhasan'a, yönetmenliği ise Özer Feyzioğlu'na ait.
CEP HERKÜLÜ: NAİM SÜLEYMANOĞLU KONUSU NE?
Çekimleri Avustralya’nın Melburn şehriyle, Bulgaristan, Türkiye, Moskova, Brezilye, İngiltere ve ABD’de gerçekleşen Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu, ülkemiz ve dünya spor tarihine adını altın harflerle yazdıran efsanevi halterci Naim Süleymanoğlu’nun hayat hikayesini konu ediyor. İlk Dünya Rekoru’na imza attığında 15 yaşında olan, spor kariyerine 7 Dünya Rekoru,üç farklı olimpiyatta kazandığı 3 Olimpiyat Altın Madalya, 6 Avrupa Şampiyonluğu ile 7 tane Dünya Şampiyonluğu ve daha nice başarılar sığdıran Naim Süleymanoğlu’nun hayatının anlatıldığı filmde, Süleymanoğlu’na Hayat Van Eck hayat veriyor.
CEP HERKÜLÜ: NAİM SÜLEYMANOĞLU OYUNCULARI KİM?
Hayat Van Eck - Naim Süleymanoğlu
Yetkin Dikinciler - Süleyman Süleymanoğlu
Selen Öztürk - Hatice Süleymanoğlu
Gürkan Uygun - Enver Türkileri
İsmail Hacıoğlu - Mehmet Tunç
Uğur Güneş - Cemal Tunalı
Renan Bilek - Remzi
Barış Kıralioğlu - Turgut Özal
Bülent Alkış - Atalay Göktuna
Levent Ülgen - Can Pulak
Berat Yenilmez - Selim Egeli
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