HANGİ MARKALARA ZAM GELMESİ BEKLENİYOR?

Turnacı, ABD-İran savaşının yarattığı maliyetlerin cep telefonu sektörüne etkisine ilişkin bir soru üzerine, bu savaşın birçok sektörü etkilediğini anlattı. Turnacı, bir süre önce bazı markaların cep telefonu satış fiyatlarını artırdığını, küresel düzeyde öne çıkan ve yaygın olarak tercih edilen diğer markaların da ürünlerine zam yapabileceğini söyledi.

Kadın ve erkeklerin cep telefonu tercihlerine ilişkin soruya ""Bu konuda özel bir çalışmamız yok. Ancak, genel trendlere bakıldığında kadınlar dikey (kapaklı) katlanabilir, erkekler yatay katlanabilir (kitap tarzı) cep telefonlarını tercih ediyor" derken, renk tercihlerine ilişkin ise "Erkekler, genelde koyu renkleri, kadınlar parlak ve canlı renkleri seviyor" ifadesini kullandı.